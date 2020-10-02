Гример, продюсер, бизнесвумен: как служебные романы Андрея Малахова, Ильи Авербуха и других до ЗАГСа довели

Бузова и Манукян уже год счастливы вместе, но коммуналку за свою новую квартиру площадью 200 метров Ольга пока оплачивает одна. Пара живет на съемной квартире. Фото: Instagram.com

Недавно 72-летний Михаил Шуфутинский объявил о женитьбе на танцовщице своего коллектива Светлане Уразовой. Света младше мэтра на 30 лет, и теперь она уже руководит другими танцовщицами и прочими концертными делами Шуфутинского. Типичный служебный роман. Звезды, как и большинство из нас, чаще всего заводят любовные отношения там, где проводят больше всего времени – на работе. Рассказываем о пяти разных способах завязки служебного романа среди наших звезд.

На съемках клипа

Ольга Бузова прошлым летом пригласила на съемки клипа на свою песню «Лайкер» блогера Давида Манукяна. Это привычная практика – блогеров теперь снимают везде для привлечения новой аудитории. А Давид еще и профессиональный танцор, так что «Лайкер» Бузовой удался. Снимали в духе фильма «Мистер и Миссис Смитт», а потом любовная страсть захватила парочку в реальной жизни. Теперь каждое 7 число месяца празднуют в ресторане – так день знакомства отмечают, а недавно праздновали годовщину. Живут Давид и Оля пока на съемной квартире, но скоро переберутся в ее новые хоромы площадью 200 квадратных метров – там идет ремонт.

34-летняя Бузова впервые после скандального развода завела серьезные отношения, ну а 27-летний Давид Манукян старается соответствовать богатой и знаменитой подруге. Записал музыкальный альбом, снял клип с Киркоровым – и говорит, что сам уговорил поп-короля на совместный «Ролекс». Журналисты делают вид, что верят: видно ведь Манукян стремиться доказать Бузовой свою творческую независимость. Они даже на мероприятия ходят по одиночке. Зато в кино и рестораны вместе. «Давид всегда старается хорошо для меня выглядеть, знает, что я люблю, когда он выходит ко мне в костюме с шикарным букетом роз», - рассказывает Бузова как парочка поддерживает романтику в отношениях. Она балует любимого брендовыми вещами, и он старается не отставать.

На момент знакомства с Бузовой у Манукяна было 7 млн. подписчиков в инстаграме, сейчас - 12. Вот так теперь измеряется популярность. Ну а чувства Ольги к Давиду – бесценны, ведь певица и телеведущая говорит, что впервые после развода счастлива.

В гримерке

55-летний Алексей Лысенков вновь счастлив с нынешней возлюбленной. Недавно телеведущий признался: «Много браков было. Сейчас тоже есть. Гражданский. Дай бог, чтобы последний. Маша – наследство от «Сам себе режиссера». Она была мой гример на «Сам себе режиссере». И когда программу закрывали – я подумал, ну мне надо же что-то иметь с программы: 28 лет в эфире. Говорю – Маша, все, я тебя забираю». Алексей шутит, но примерно так и было – любовь пришла не сразу, но, приглядевшись, Лысенков в Машу влюбился, и теперь она живет с ним в его загородном доме. У Алексей забот много – сын студент Николай и папа Николай, и внуки уже есть. У Маши характер – золото, поэтому общий язык нашла со всеми. Но, как и прежде, предпочитает оставаться за кадром.

Ну а на Лысенкове весь быт: «Берусь за любую работу, которую предлагаю. Понимаю, что возраст, и скоро уже ничего предлагать не будут».

Алексей Лысенков и его Маша, которая много лет делала грим телеведущему. Фото: Instagram.com

В столовой редакции

В это сложно поверить, но Андрей Малахов со своей первой и единственной женой познакомился в заводской столовой. Десять лет назад Малахов еще успевал подрабатывать главным редактором глянцевого журнала в издательском доме, который принадлежит отцу его нынешней жены. Однажды, приехав в редакцию на Шаболовке, Малахов отправился перекусить. Сотрудники журналов часто обедали в заводской столовой. Это заведение общепита располагалось в заводском здании, где арендовал офисы издательский дом. Мест в обеденной часы пик было мало, поэтому Андрей с подносом попросил разрешение присесть за стол к нескольким барышням. Одной из них была издатель Наталья Шкулева – познакомились, разговорились. «С одной стороны, она была модной и современной, с другой — на фоне всех барышень, которые работают в глянце, было видно, что Наташа пришла в этот бизнес явно не тусоваться. Как в оранжерее: везде герань, герань и бац — какое-то экзотическое растение», - делился позже впечатлениями очарованный Малахов. Супруги говорят, что это был классический служебный роман.

Малахов и Шкулева вместе 10 лет. Фото: Instagram.com

А первое свидание было очень нестандартным – Андрей позвонил Наталья и сказал быть через час на Павелецком вокзале. Шкулева вспоминала: «Приезжаю на вокзал, а там меня уже ждет Андрей с цветами. Свидание было поздней весной, на мне был жакет Chanel, красивые брюки, на ногах — балетки. Мы заходим в СВ, а в нашем купе горят свечи Jo Malone и накрыт «стол» с французским вином и сырами. Куда едет этот поезд, я по-прежнему не знала. Мы разговаривали всю ночь напролет! Так началось наше первое свидание. А дальше мы оказались в Брянске, в мужской колонии строгого режима, где Андрей снимал телевизионный сюжет». Этот союз считают одним из самых крепких в звездных кругах – сыну Малахова и Шкулевой осенью исполнится три года. Супруга Андрея Малахова занимается издательским бизнесом.

На тренировке

46-летний Илья Авербух и 25-летняя Лиза Арзамасова уже живут вместе. На следующий год намечена свадьба пары. Их свел служебный роман на льду – Лиза пришла кататься в телевизионный проект «Ледниковый период», который продюсировал Авербух, он же курировал все тренировки. Тогда случилось знакомство, первые симпатии. Авербух стал приглашать Арзамасову в свои ледовые спектакли, после чего и случился роман на льду. Теперь оба говорят, что счастливы: устроили совместный быт в загородном доме Авербуха. Илья не исключает, что в новом «Ледниковом периоде» появятся номера, на которые его вдохновили ситуации из любовно-бытовой жизни с Лизой. Арзамасова довела Авербуха второй раз до ЗАГСа — в серьезности намерений тренера, продюсера и бизнесмена уже никто из близких не сомневается.

У Авербуха и Арзамасовой свадьба не за горами. Фото: Instagram.com

В киноэкспедиции

35-летняя Светлана Иванова только в прошлом году стала женой давнего возлюбленного 59-летнего продюсера и режиссера Джаника Файзиева. По сценарию этого служебного романа можно снять мелодраму. Путь к законному браку после служебного романа был долгим – почти девять лет. Пышной свадьбы не играли - пару поздравили с важным событием самые близкие. Служебный роман у Светланы и Джаника начался девять лет назад на съемках картины «Август. Восьмого». Иванова незадолго до съемок рассталась с гражданским мужем ,оператором Вячеславом Лисневским, а вот Файзиев был глубоко женат на Лине Эспли – в этом браке он состоял больше 20 лет, в семье взрослая дочь и сын.

До отношений с Ивановой у Файзиева был еще один служебный роман: на съемках «Турецкого гамбита» с актрисой Ольгой Красько. От этих отношений родилась дочь Олеся. Красько говорит, что была влюблена, но не захотела разрушать семью Файзиева. Ольга не стесняется рассказывать, что Джаник помогает дочери - купил квартиру.

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились после того, как у них родилось две дочки. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А служебный роман Файзиева с Ивановой оказался с красивым продолжением. После завершения съемок «Август. Восьмого» Светлана родила дочь Полину Файзиеву. Отношения Джаника и Светланы стали развиваться, продолжались тайные встречи. Их подлавливали папарацци за поцелуями то в парке, то в аэропорту. Пять лет назад Файзев ушел к Ивановой, сумев сохранить прекрасные отношения с бывшей женой. Два года назад Светлана родила вторую дочь - Миру. После чего пара поженилась. Семья живет в шикарной пятикомнатной квартире на Чистых прудах. Джаник Файзиев – успешный продюсер и режиссер: только в прошлом году у него вышло больше десяти проектов.