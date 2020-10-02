Кубань построит первые в стране селекционно-генетические центры для молочного животноводства

В Краснодарском крае построят два селекционно-генетических центра для молочного животноводства. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев выделил дополнительно 300 млн рублей на развитие фермерства. Поддержку из бюджета Краснодарского края получат фермерские хозяйства, занимающиеся производством молока. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил на выставке «Кубанская ярмарка», общаясь с представителями крестьянских и фермерских хозяйств.

В прошлом году кубанские аграрии поставили на рынок 1,5 млн тонн молока. Вениамин Кондратьев напомнил, что более трети этого продукта производится именно в небольших крестьянских хозяйствах. Фермеры сегодня получают субсидии: один рубль на каждый произведенный литр по федеральной программе поддержки либо 2 рубля за литр за счет краевых субвенций муниципалитетам. По словам аграриев, эти средства помогают им развивать хозяйства, и необходимость в такой поддержке сохраняется. Вениамин Кондратьев поручил зарезервировать на эти цели в региональном бюджете дополнительно 300 млн рублей.

– Если мы хотим сохранить поголовье, то должны вкладываться в эту сферу. И сделать еще шаг навстречу фермерам, которые сегодня занимаются молочным животноводством, – подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев сообщил фермерам еще одну новость: Краснодарский край построит первые в стране селекционно-генетические центры для молочного животноводства

– Долгое время заняла подготовка к реализации первых проектов, потому что на федеральном уровне просто не было никаких нормативных документов, на которые можно было бы опереться в этой работе, – рассказал глава региона. – Буквально вчера мы получили поддержку Минсельхоза РФ, началось формирование необходимой законодательной базы. Это позволит до конца года согласовать с инвесторами программу создания двух центров и в следующем году приступить к строительству.

Селекционно-генетические центры послужат не только Кубани, но и всей стране. Они позволят снизить затраты фермеров на покупку молодняка за рубежом. Поголовье, которое аграрии привозят из-за границы, часто оказывает не адаптированным к российским условиям, и животные гибнут.

- В ближайшие годы благодаря собственным селекционным центрам край будет получать высокопродуктивное поголовье, - отметил Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край традиционно славится своими животноводческими хозяйствами. Кубань остается лидером среди других регионов России по производству питьевого молока - за последнюю пятилетку его стали выпускать на 11% больше. По итогам прошлого года удой на одну корову вырос до рекордных 8 тонн, это более чем на тонну превышает общероссийский показатель. За пять лет производство молока в крае выросло на 150 тысяч тонн.