Бывший муж-миллионер Виктор Батурин высказался о рождении сына от суррогатной матери у Рудковской

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко вторые сутки принимают поздравления со всего света в связи с рождением сына Фото: Instagram.com

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко вторые сутки принимают поздравления со всего света. Знаменитые супруги стали родителями. Яна - теперь мама четверых сыновей, а Женя - троих. Не остался в стороне от счастливого события и бывший избранник и отец старших детей Рудковской миллионер Виктор Батурин.

Яна Рудковская семь лет была замужем за Виктором Батуриным. От миллионера она воспитывает сыновей Андрея (родился 15 сентября 2001 года) и Николая (родился 28 июня 2002 года). 25 декабря 2011 года Яна публично признала, что Андрей - приемный. Его биологическая мать - вторая жена миллиардера Юлия Салтовец.

Яна Рудковская семь лет была замужем за Виктором Батуриным. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Развод супругов был скандальным и гремел на всю страну. По словам Яны, она прошла 221 суд.

Но теперь Виктор Николаевич только радуется за бывшую возлюбленную. "Да, это правда. Дети - это всегда хорошо. Чем больше, тем лучше. Малышу здоровья, удачи. Как говорит моя мама: «Бог дал ребенка, даст и судьбу»", - цитирует бизнесмена "Вечерняя Москва".

Он также отметил, что дети являются "клеем семейных отношений". "Они укрепляют любовный союз", - подчеркнул Батурин.

Отметим, о рождении второго сына Рудковская сообщила в блоге. Малыша назвали Арсением. Мальчик родился 25 сентября от суррогатной мамы. Отцом малыша является второй супруг продюсера Евгений Плющенко.

Яна в одном из интервью отмечала, что договоренность с женщиной достигнута, и им осталось уладить только юридические вопросы. "Мне важно, чтобы у нее уже был опыт суррогатного материнства. Юридические нюансы остались, но их более или менее проще урегулировать. Так что свой выбор мы сделали", - признавалась знаменитость в интервью журналу Hello.

Кроме того, Яна надеется выстроить хорошие отношения с суррогатной матерью их с Евгением ребенка. "Я надеюсь, она сможет с нами жить какое-то время. Конечно, если согласится. Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи. И если у нее наступят трудные времена, мы ее никогда не бросим, поддержим и поможем", - заверила продюсер.

В середине ноября 2019 года в эфире реалити-шоу "ЯнаСупер" знаменитость рассказала о многочисленных неудачных попытках завести второго общего с Евгением. Звезда откровенно поделилась, что несколько раз пыталась забеременеть с помощью процедуры ЭКО. Однако все ее попытки были неудачными, и эмбрионы так и не прижились.

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