Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 2 октября 2020 года: что еще случилось на границе Армении и Азербайджана

Реактивный снаряд, упавший в нескольких метрах от кладбища в одном из сел Нагорного Карабаха. Фото: REUTERS

Первые попытки международной общественности, организаций и даже лидеров России, США и Франции образумить правящие элиты Армении и Азербайджана пока не повлекли за собой должной реакции. Информационная война этих бывших закавказских республик перекинулась с официальных сайтов в социальные сети, где реальная картина боевых действий переплелась с множеством фейков. Бои в реальности также продолжаются.

МЕРСИ БАКУ?

"Мы захватили боевое знамя и документы отдельного штурмового батальона противника. Противник, бросив знамя, являющееся символом солдатской чести и славы, еще раз продемонстрировал свою беспомощность", - заявляет пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Официальный представитель военного ведомства также отметил, что точным артиллерийским огнем подразделений были уничтожен командир армянской армии и его заместитель.

Пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов. Фото: Youtube

Спикер также заявил об уничтожении армянских военных на ряде стратегических высот, которые стали позволять контролировать подступы к селу Мадагиз. По нему азербайджанские военные лупят в ответ на обстрелы сел Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли. Где по некоторым данным были расквартированы боевики, прибывшие из Турции. Азербайджан заявляет, что это ложь, поясняя, что убитые и раненые - мирное население. Дает сводку об уничтожении армянских сил и средств: "Начиная с 27 сентября, в ходе контрнаступательной операции ВС Азербайджана, выведено из строя до 200 танков, более 228 артиллерийских установок, 300 средств ПВО, шесть командно-контрольных пунктов, пять складов боеприпасов, один ЗРК С-300 вооруженных сил Армении".

ДРОНЫ С БОМБАМИ

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что противник использует кассетные бомбы.

Ованнисян также сообщает, под артиллерийские обстрелы угодил Степанакерт, где идет подсчеты погибших и раненых.

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Фото: Youtube

Есть они и среди военных. Правда, по его словам, не так много, как заявляют азербайджанские военные.

"Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики за прошедшие сутки имеет 54 невозвратные потери, - доложил замкомандующего Артур Саркисян.

Напомним, что с 27 сентября ополченцы Народного Карабаха потеряли 103 человека.

Последние два дня армянские военные сосредоточились на выявлении и уничтожении дронов (израильского и турецкого производства), которые и наводят в горах азербайджанскую артиллерию.2 октября войсками Нагорного Карабаха было сбито около 20 дронов.

УКРАИНУ В ПОМОЩЬ?

Впрочем, есть желающие погреть руки над огнем, что вспыхнул в Закавказье. Депутат Верховной рады Украины Людмила Марченко подтвердила готовность Киева оказать "военную и гуманитарную" поддержку Азербайджану. Также отметила, что украинские власти уже оказывают Баку "помощь в правовом и ресурсном поле". Вот так: пока Россия, США и Франция призывают к миру, Украина бежит впереди паровоза. Впрочем, если речь идет о такой помощи, что месяцем ранее украинские спецслужбы предоставили Беларуси, то ее и врагу не пожелаешь...

Но ресурсы противоборствующих армий действительно на пределе. В Баку, Армении и Карабахе уже объявлено военное положение и мобилизация. В населенных пунктах действует комендантский час, граждан обязали носить с собой документы.

- Бои в Нагорном Карабахе завершатся при выполнении правительством Армении условия о выводе войск, - отрезал президент Азербайджана Ильхам Алиев.