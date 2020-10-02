4119 детей потерялись в России за год: Семь главных правил от "Лизы Алерт", которые стоит знать каждой семье

Расскажите ребенку о семи главных правилах, которые стоит знать каждой семье Фото: Shutterstock

Двухнедельные школьные каникулы в начале октября, объявленные в столице, стали для многих родителей неожиданностью. Не у всех получится оперативно взять отпуск, чтобы провести его с детьми. А значит, во многом придется полагаться на разумность подростков.

Прогулки не запрещены, погода обещается неплохая, так что явно школьники отправятся на улицу. А значит, это повод еще раз провести ревизию: всем ли предосторожностям вы научили сына или дочь. Фонд «Университет детства» совместно с "Лиза Алерт" подготовил памятку о том, что ваши дети должны знать о безопасности. Экспертом выступила журналист, руководитель пресс-службы поисковой организации, инструктор Школы «Лиза Алерт», автор книги «Найден, жив!» Ксения Кнорре-Дмитриева.

Говорить с ребенком о безопасности начинайте с самого раннего возраста и не ищите доя этого отдельного повода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным «Лиза Алерт»: с января 2020 года было принято 4 119 заявок на поиск детей. Из них найдены живыми 3656, погибшими 96, не найден – 41 ребенок.

7 шагов к безопасности

1. Говорить с ребенком о безопасности начинайте с самого раннего возраста и не ищите доя этого отдельного повода. Когда идете на городской праздник или в торговый центр в разговоре уточняйте помнит ли он ваш номер телефона? К кому можно обратиться за помощью в том или другом месте? Играйте: спросите у ребенка вот к этой женщине можно обратиться? А к этому мужчине? А почему нет? Почему ты думаешь, что он здесь работает?

Самыми безопасными вариантами считается обратиться за помощью к женщине с детьми, если таких нет поблизости - просто к женщине, затем к мужчине на его рабочем месте, ну а если ситуация безвыходная -подойдет любой взрослый.

2. Научите детей игнорировать любые просьбы взрослых людей и конкретным фразам, как отказывать им: «Простите, я спешу», «Извините, мне мама не разрешает разговаривать с незнакомыми» и т.д. Повторяйте много раз, что взрослый человек не обращается за помощью к ребенку!

3. Рассказывайте истории из своего детства. Задавайте вопросы, что с его точки зрения вы сделали неправильно, что правильно и что бы он делал на вашем месте.

4. Предложите малышу научить бабушку правилам безопасности. Пусть он расскажет бабушке, что делать, если она потеряется на улице. Если ребенок любит играть в школу, устройте ему шуточный экзамен по безопасности.

5. Помогите ребенку выучить телефоны близких - мамы, папы, сестры, брата, бабушки. Чтобы в случае, если не ответит один взрослый, ответил бы другой.

6. Придумайте пароль, по которому ребенок узнает вас, а вы – его, в случае звонков с чужих телефонов.

7. Научите определять ребенка свое местоположение. Как ориентироваться в городе, где найти название улицы, что обозначают цифры на домах. Если есть телефон, то надо научить пользоваться кнопками геолокации, мессенджерами, через которые можно отправить свое местонахождение.

Научите определять ребенка свое местоположение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВАЖНО!

Не надо учить детей геройствовать. Любая экстремальная ситуация, свидетелем которой стал ребенок, - это повод звонить в 112 и быстро позвать взрослых. Потому что чаще всего по статистике такие истории, когда ребенок спасает другого на льду или на водоеме - заканчиваются плачевно. Расскажите детям про службу 112, научите их, что позвонив туда, надо сказать свое имя, фамилию и местонахождение, чтобы оператор не подумал, что это баловство.

Правила, которые должен знать ребенок:

- Если ты потерялся, стой на месте. Как только ребенок понял, что не знает куда идти и не видит своих взрослых, он должен остановиться.

- Алгоритм «трех О» - оглядеться, остановиться, окликнуть.

Есть экстремальные ситуации, когда необходимо громко позвать маму или папу. - Обращаться за помощью можно к человеку с ребенком, полицейскому или к человеку, который работает там, где он потерялся. - Не надо идти на поиски родителей, даже если чужой взрослый предлагает пойти их искать. Родители найдут тебя сами. - Если потерялся в лесу, то обращаться за помощью надо к любому взрослому. - Если потерялся в транспорте и уехал, а мама осталась на остановке, то надо выйти на следующей остановке и стоять ждать ее. Если мама уехала, то просто ждать на той же остановке.

Если есть телефон, то надо научить пользоваться кнопками геолокации, мессенджерами, через которые можно отправить свое местонахождение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

РОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!

Что делать, если подросток пропал?

Срочно звоните в полицию, или службу 112, а после подачи заявления звоните в поисково-спасательную службу «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52. Штрафов за «ложный вызов» и «правила трех суток» не существует.

P.S Дети на самом деле не понимают, какой драмой для родителей может стать их потеря. Разговаривайте с малышами и подростками, объясняйте им, что они для вас очень важны и ценны. Не теряйтесь!