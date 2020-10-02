Главный тренер «Спартака» Тедеско: «Кокорин не сыграет против «Зенита»

Игрок "Спартака" Александр Кокорин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Форвард «Спартака» Александр Кокорин не сыграет против своего бывшего клуба «Зенит» в грядущем матче 3 октября. Об этом заявил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Нападающий опять получил травму и выбыл на две недели.

«Можно сказать, что Кокорин наверняка пропустит этот матч. Где-то еще две недели ему предстоит курс лечения. Сегодня примем окончательное решение по тем игрокам, по которым у нас есть сомнения», - заявил Тедеско перед матчем с «Зенитом».

Если это не уловка, чтобы запутать соперника, Александр Кокорин из-за проблем со здоровьем пропустит уже восьмой матч «Спартака» в чемпионате. Всего же форвард с одной из самых больших зарплат в Премьер-лиге принял участие в трех играх (с учетом Кубка России), и не отметился результативными действиями. Ожидалось, что Кокорин будет крайне мотивирован в матче против «Зенита» - там после выхода из тюрьмы ему так и не дали сыграть, сначала против воли сослав в аренду в «Сочи», а затем не предложив нового контракта.

Тем не менее, Кокорин – один из тех двух футболистов, которыми «Спартак» усилился этим летом. Других игроков на проблемные позиции в центре поля и на правый фланг обороны клуб пока не смог подписать.