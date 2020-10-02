AliExpress: популярность российских fashion-товаров выросла на 35%

Самыми активными покупателями стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара Фото: Shutterstock

Международная компания AliExpress объявила о планах на партнерство с локальными российскими брендами в связи с большим спросом на отечественные fashion-товары. Лимитированные коллекции семи дизайнеров будут продаваться на маркетплейсе эксклюзивно.

Неожиданный проект был создан в связи с предоставленными данными специалистов. Проанализировав рынок и покупательский спрос, они выяснили, что в третьем квартале 2020 года fashion-товары стали популярнее на 35% по сравнению с этим же периодом прошлого года. А спрос на товары из Китая возрос до 10%.

Самыми активными покупателями стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара. Платья, сумки, женскую обувь, рюкзаки и футболки потребители покупают чаще всего.

«В ближайшее время мы намерены закрепить представление о том, что AliExpress – лучшее место для покупки качественной и модной одежды», – прокомментировал ситуацию Сергей Гречин, вице-президент по специальным категориям AliExpress Россия.

При высоком росте спроса на товары увеличилось и количество российских продавцов – на 40%. Их численность превысила 14 тысяч.

На данный момент категории fashion в локальных и международных продажах маркетплейса вошли в десятку наиболее популярных среди покупателей.

На просторах AliExpress теперь можно найти такие российские бренды, как: «КРУЖОК», Futureisnown, Sintezia, OUTLAW CREATIVE, TURBO YULIA Studio, FUSION и «Антон Лисин Россия». В своих капсульных коллекциях дизайнеры по-новому посмотрели на привычные элементы женской и мужской одежды вроде худи, рубашек, плащей, брюк и футболок. Основной темой стало пересечение культур России и Китая.