«Ура, фоткаемся, тут дочка Конкина утонула!»: что скрывают владельцы бассейна, в котором погибла София

Дочь актера Владимира Конкина погибла в бассейне московского фитнес-центра. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После смерти 32-летней Софии Конкиной, дочки заслуженного артиста России Владимира Конкина, одного из самых популярных киношных милиционеров, сыгравшего роль Шарапова, прошло уже больше недели.

Что мы имеем. Сердце девушки остановилось в бассейне фитнес-клуба «Jump» поздно вечером 22 сентября. Софию со дна бассейна достал тренер, а приехавшие медики зафиксировали клиническую смерть. Спустя несколько минут реаниматологи скорой запустили сердце, но женщина прожила недолго. Спустя сутки, 23 сентября, она скончалась в больнице имени Боткина.

- Причины смерти до сих пор не установлены. Назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы. Но она будет готова не раньше, чем через две недели, - сообщила «КП» адвокат Конкиных, Юлия Нитченко.

Но одна из экспертиз уже готова. И она явно не в пользу Софии. В крови женщины обнаружили три промилле алкоголя (что равно бутылке вина) и снотворное диазепам. Владимир Конкин тут же выдвинул версию.

София Конкина и ее знаменитый отец Владимир Конкин. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Дочку отравили, а потом утопили!

Во всех бедах отец обвинил жениха Софии, 43-летнего водителя Михаила Серова, с которым женщина прожила три месяца.

- Сожитель Софии сообщил мне, что бутылку вина перед походом в бассейн она взяла дома в холодильнике. Он тоже был в этой квартире и мог подсыпать туда снотворное, - предположила адвокат Нитченко.

Но версия посыпалась. Выяснилось, что бутылок вина в этой истории было как минимум две. София купила еще одну бутылочку, в магазине «Магнит», что в ста метрах от спортклуба. Это было за час до того как она зашла в бассейн. Уже тогда девушка была пьяна и едва стояла на ногах. Почти три минуты она пыталась рассчитаться за алкоголь: руки не слушались. И все это сняли камеры, установленные на кассе (видео на сайте kp.ru). Нашлись и очевидцы, которые видели, как София опустошила пол-литра красненького из горла прямо на улице.

Но как в таком состоянии ее впустили в бассейн? Мы решили посмотреть, что творится в этом клубе и проверить насколько он безопасен. Ведь, по одной из версий следствия, именно халатность сотрудников спортклуба привела к трагедии. Уголовное дело возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», правда, обвинение пока никому не предъявили.

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Фитнес-клуб «Jump», хоть и расположен в центре столицы, на улице Красная Пресня, в паре минут ходьбы от метро «Улица 1905 года», элитным не назовешь, скорее, наоборот. К услугам скромный по размерам спортзал, парочка аэробных классов и бассейн. Последний и бассейном-то язык не поворачивается назвать: всего три плавательных дорожки и глубина 1 метр 60 сантиметров, это меньше среднего роста человека. Профессионалы сюда заниматься не ходят.

- Это ванная, а не бассейн. Не поплавать, не нырнуть. Два маха в одну сторону и ты уже у бортика, - раскритиковал размеры мастер спорта по плаванию, тренер Олег Никрошевич.

В соседнем спортклубе, до которого три минуты ходьбы, 10 дорожек и глубина до шести метров. Но там и цена в разы выше: годовой абонемент чуть больше 100 тысяч рублей. А «Jump» втрое дешевле - меньше 30 тысяч за 12 месяцев. Но неужели он работает после всего что случилось? Звоню.

- Подскажите, ваш бассейн работает?

- Да, конечно. У нас все в порядке, - любезно ответила администратор, видимо, намекая на слухи о закрытии клуба после ЧП.

- А абонементы есть?

- Полно. Приезжайте все оформим и сразу сможете поплавать. Только справку не забудьте, без нее впустим только в спортзал, в бассейн — ни-ни.

Владимир Конкин тяжело переживает сметь дочери. Фото: Иван МАКЕЕВ

ДОЧКЕ АКТЕРА МОЖНО ВСЕ?

София в тот роковой день пришла в клуб около 23.00, то есть за час до закрытия. Я появилась чуть раньше, чтобы успеть купить абонемент. В рюкзаке: тапочки, купальник, справка: к заплыву готова! Но не тут-то было.

На входе встретил администратор: мужчина за 50 в натянутой на подбородок маске. Он сидел в кресле перед монитором, на который выведено видео с камер в тренажерном зале и бассейне. Но на экран он даже не смотрел, копался в телефоне, там-то поинтереснее будет: футбол, сериалы.

- Добрый вечер. Мне бы абонемент, - начала я разговор.

- Наденьте маску, а я сейчас менеджера позову. Она все оформит.

Я натянула выданную мне, кстати, бесплатно маску и принялась ждать. Ажиотажа нет. За пять минут в клуб зашла двое: миловидная девушка и необъятных размеров качок. Тут подошла менеджер.

- На какой срок хотите абонемент?, — поинтересовалась сотрудница клуба..

- На месяц.

После моего ответа женщина вся побелела.

- Я вас знаю. Да, точно по телевизору вас видела! - выдала она.

От неожиданности белеть начала уже я: в этой маске меня и мать родная не узнала бы. А тут такое. Я отвечать не стала и протянула паспорт, мол оформляйте, хочется уже поплавать.

Но вместо того чтобы вбивать мои данные в договор, женщина принялась гуглить мою фамилию и имя в своем телефоне. И все это не стесняясь, прямо перед мои носом.

- Ну вот же! - закричала она. - Вы - журналист «Комсомольской правды».

Я еще больше растерялась: ну журналист, а что тут такого!?

- Может, и журналист, какое это к делу отношение имеет. Нам что в спортзал ходить нельзя? У меня вот и справочка есть. Все в порядке! - протянула я ей листок с печатью из поликлиники.

- Я вам абонемент не продам ни на месяц, ни на год. Вы уж простите. Нам реклама не нужна!

Трясущимися руками менеджер вернула мой паспорт. Я начала что-то плести про закон о правах потребителей, но все доводы были бесполезны.

- Уходите прочь! Ходят тут всякие, фотографируются, видео снимают. Сегодня пришлось даже полицию вызывать. Пришла блогерша и стала позировать с поднятыми руками в бассейне, делала фотографии и видео. Мол, смотрите: тут дочка Конкина умерла. Это у них флешмоб такой. Дикость! А нам это все уже надоело.

Тут я окончательно раскрыла карты: хотела посмотреть на ваш бассейн, узнать, что же тут случилось. Но провести экскурсию тоже не согласились. Прям секретный объект.

- Мы все тут под подпиской о неразглашении. Следствие идет. Уходите, пожалуйста!

Конкины винят в смерти дочери ее сожителя Михаила Фото: Иван МАКЕЕВ

ВИДЕО УДАЛИЛИ: «КИНА НЕ БУДЕТ»

На выходе меня догнал один из посетителей клуба. Парень наблюдал всю сцену со стороны.

- Да вы не расстраивайтесь. Они не только вам, всем перестали абонементы на месяц продавать. Им везде шпионы мерещатся, - успокоил меня Артем Шахов, который ходит в этот зал уже больше года.

По словам молодого человека, после ЧП в бассейне дежурят по два инструктора и медработник.

- Раньше там никакого контроля не было. Иногда был один инструктор, но он вечно куда-то уходил: то покурить, то с красотками в качалке болтал. Думаю, в тот вечер за час до закрытия он уже нежился на диване в раздевалке. В это время тут все на релаксе. А впустили ее пьяной не просто так. София сюда ходила несколько лет: кто говорит два года, кто три. Ее вся администрация знает: вип-клиентка, дочка знаменитости. Вот поэтому они ее и не выгнали, хотя и была она пьяной в хлам. Боялись, что она папочке нажалуется.

Свет на события того вечера могли бы пролить записи с камер видеонаблюдения. Но, в худших традициях громких уголовных дел последних лет, они пропали.

- Следователи не смогли изъять записи. По словам руководства клуба, в тот день ни одна камера не работала. Но на самом деле видео были удалены. Сейчас мы добиваемся их полного восстановления и проведения технической экспертизы, - заявила адвокат Конкиных Юлия Нитченко.

Ясно лишь одно: руководству клуба есть, что скрывать.

- Бассейн — это объект повышенной опасности. Впустить туда человека в состоянии алкогольного опьянения - это преступная халатность. Еще безумнее было оставить пьяного человека без присмотра. Любой инструктор, поступая на работу, подписывает договор, в котором принимает на себя полную ответственность за человеческие жизни. И берет обязанность постоянно находиться у борта бассейна. Нельзя отлучаться даже в туалет. В этот момент пост должен занять сменный инструктор, - рассказал «КП» кандидат в мастера спорта по плаванию, проработавший инструктором в крупных московских бассейнах более 20 лет, Александр Дорофеев.

По словам Александра, строго инструкции соблюдают далеко не во всех бассейнах.

- Это все работает в крупных государственных спортивных центрах. Но бассейны в фитнес-клубах — это отдельная категория. На работу инструкторами берут кого попало. Коммерсанты экономят и принимают студентов. Однажды взяли в спортклуб парня, который даже плавать не умел. Он чуть было не погубил семилетнюю девочку. Чудом ее спасли другие посетители. А ведь по трудовому законодательству инструкторы должны иметь удостоверения спасателя. Для его получения нужно пройти курсы в МЧС или в вузах, где есть факультеты физической подготовки. Нас учат плавать, нырять на глубину более четырех метров, оказывать все виды первой помощи. Больше чем уверен, что такого удостоверения не было у того инструктора и самого его не было у борта бассейна. А иначе как человек, путь даже и пьяный, смог утонуть на глубине меньше его роста.

У Софии Конкиной сиротой осталась дочь Фото: Иван МАКЕЕВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Послали не журналиста, а всю нашу Конституцию»

- Когда люди удаляют записи с камер и не дают возможности журналистам осуществлять свою профессиональную деятельность — это значит, что рыло у них в пушку. Отказ в продаже абонемента это дискриминация в данном случае по роду деятельности. Это нарушение Конституции, что дает все основания обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или подать гражданский иск в суд, - прокомментировал известный московский адвокат Леонид Ольшанский.

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