"Боялась не сдать, поэтому не покупала машину заранее". Загитова рассказала, как в карантин готовилась к экзамену на права

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 октября, на Первом канале пройдет первый эфир нового сезона шоу "Ледниковый период". Накануне премьеры фигуристы, которые являются ведущими, Алина Загитова и Алексей Ягудин, пришли на эфир к Ивану Урганту. Загитова, фанаты которой уже давно ждут любых новостей о ней, рассказала немало интересного.

Ведущий, поприветствовав Алину, сказал, что давно не виделись. И с той поры произошло много событий. В том числе и сдача экзаменов на права. Загитова, которой исполнилось 18 лет в мае 2020 года, сказала, как это удалось сделать:

- Да в карантин все было. Потому что достаточно он был длинный. И как только сказали, что будет карантин, чем же себя занять. И это получилось... я хотела давно водить. Водила, ну так, с папой. И естественно, я училась в Ижевске. Там была с родителями - там не было такого карантина, как в Москве. Я сдавала экзамены сразу после своего дня рождения. Уснула в 10 вечера, думала только про экзамен. И когда я пошла на теорию, то там мне сказали, строгий дяденька был, сказал: "Кто не сдает экзамен, тот идет и делает что хочет". И я так испугалась!

- То есть не по блату? - уточнил Иван Ургант.

- Нет, для меня было важно, чтобы я сама сдала. Так мне будет спокойней. И в результате сдала. Была одна ошибка, но потом - пять дополнительных вопросов. Там никаких ошибок нельзя было делать. Я сдавала "на механику". Меня мама посадила - сказала, тебе надо "на механике", не важно как жизнь твоя сложится.

- Леш, а когда ты сдавал на права? - спрашивает ведущий у Алексея Ягудина.

- Да, но я ездил без прав, но не нарушая правил. Я купил машину за полгода до 18-летия. И у нас был один фигурист, который ездил на метро до меня, и мы уже ехали вместе. Он сидел рядом, а я - рулил. То есть по правилам все нормально.

- Боялись не сдать экзамен? - спрашивает уже Алина Загитова.

- А ты? - внезапно ответил Ягудин.

- Боялась, поэтому заранее машину не покупала, - смеясь, ответила олимпийская чемпионка 2018 года.

Напомним, что Алина Загитова официально с 13 декабря 2019 года официально приостановила свою спортивную карьеру. Вместе с тем, фигуристка не выступала на контрольных прокатах в начале сентября. Загитова, кроме того, не заявлена на этап Гран-При и Кубка России по фигурному катанию нынешнего сезона.