Житель Литвы задал президенту страны вопрос о тратах бюджета на Тихановскую

Жители Литвы задаются вопросом: какие деньги проживает в Литве бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член литовского комитета «Русскоговорящая Клайпеда» Артур Крижановский опубликовал открытое письмо, адресованное президенту страны Гитанасу Науседе и главе МИД Латвии Линасу Линкявичусу.

В нем он задает руководству страны вопрос – какие деньги проживает в Литве бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская?

Он также выразил свое возмущение тем, что Тихановская проживает в одном из лучших, по его словам, отелей литовской столицы.

Автор письма предположил, что расходы оплачивает литовская казна, и поэтому он уверен, что президенту было необходимо прежде спросить литовский народ, перед тем как тратить бюджетные деньги.

«Отобьются ли расходы на эту, мягко говоря, странную историю? Вы ведь надолго портите отношения с соседним государством. А у нас вы спросили? У народа? Нет, не спросили. А может, вы залезли в бюджетные деньги? Притом что у нас, налогоплательщиков, почему-то не спросили, надо ли нам оплачивать весь этот цирк? Кто покроет убытки от испорченных в конец отношений с Белоруссией? Кто возместит Клайпеде и нашему порту упущенную выгоду?» – говорится в открытом письме.

Светлана Тихановская выехала из Белоруссии в Литву в начале августа. Из литовской столицы она выступает с обращениями, призывая сограждан к забастовкам и протестам.

В Литве с ней встречался французский президент Эммануэль Макрон. 6 октября Тихановская отправится из Вильнюса в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На сайте канцелярии главы Германии эта встреча стоит в графике.