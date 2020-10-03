Московские профессионалы 50+ завоевали победу для столицы в финалеIII национального чемпионата «Навыки мудрых»

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В России завершился финал III национального чемпионата «Навыки мудрых». Его проводит движения Ворлдскиллс Россия, которое последние несколько лет повышает в стране престиж профессионального мастерства. Изначально он создавался для молодых специалистов, однако, несколько лет назад стали проводиться и соревнования «Навыки мудрых». Они являются частью национального проекта «Демография» и входят в состав специальной федеральной программы обучения по стандартам Ворлдскиллс для граждан старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста.

В финале участвовали 260 человек из 64 регионов. В этом году соревнования проходили в дистанционном формате. На базе колледжей организовывали соревновательные площадки, где находился один финалист. Со всех сторон рабочая зона была обставлена веб-камерами, которые вели непрерывную трансляцию. Кроме того, на площадках присутствовали технические эксперты Ворлдскиллс, которые следили за соблюдением строгих правил чемпионата, а оценивающие эксперты следили за выступлением финалистов дистанционно, с мониторов компьютеров.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Финал проходил по 26 компетенциям: от поварского дела и дошкольного воспитания до веб-дизайна и эксплуатации сельхозмашин. Абсолютным чемпионом стала Москва — столичные участники суммарно набрали наибольшее число баллов среди всех регионов.

«СОРЕВНОВАНИЯ ЗАХВАТЫВАЮТ»

Участница компетенции «Малярные и декоративные работы» Елена Жмылева преподает архитектуру зданий и инженерную графику в «Колледже архитектуры и строительства №7» на севере Москвы. Признается, что всегда хотела попробовать себя в профессии маляра. Год назад услышала о движении Ворлдскиллс Россия и пошла учиться по федеральной программе переподготовки и повышения квалификации граждан 50+ по стандартам Ворлдскиллс.

— Соревнования захватывают. Мой совет потенциальным участникам: идти до конца, несмотря ни на что. Не важно, победите вы или нет, это станет для вас хорошей проверкой навыков, своего рода экзаменом на соответствие требованиям, которым должен соответствовать современный профессионал. Соревнования помогут понять, в чем вы безупречны, а в чем надо еще подтянуть свои навыки, — рассказала Елена Юрьевна.

После подведения итогов стало известно, что в своей компетенции москвичка взяла «золото».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Когда в 2012 году Россия присоединилась к движению Ворлдскиллс, коллеги Нажии Макаренко сказали: «Попробуй!». Сегодня она -региональный эксперт по компетенции «Малярные и декоративные работы».

— Экспертом стать легко: просто нужно любить свою работу, любить это движение и воспитывать участников. Приятно наблюдать, как твои знания конкурсанты переносят в работу и берут призовые места. Нельзя не сказать о вкладе движения в систему профессионального образования. До старта Ворлдскиллс многие регионы не видели современных инструментов. Благодаря участию в движении Вордскиллс Россия многие колледжи обновили свою материально-техническую базу, - рассказала эксперт.

ТАКОЙ ОБЪЕМ ЗНАНИЙ - ЛЮБОМУ НА ПОЛЬЗУ

Главный региональный эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование» Илья Шварцман начал участвовать в движении Ворлдскиллс Россия с его появления в нашей стране.

— Без нашей компетенции в современном мире ничего из того, что мы привыкли видеть вокруг, работать не будет. Благодаря этому направлению существуют компьютерные сети. У всех дома сегодня есть роутер, который по проводам получает сигнал с оборудования провайдера. Его и настраивают наши специалисты – рассказал эксперт.

В кабинете «Колледжа предпринимательства № 11» над клавиатурой склонился Сергей Круглов. Он военный пенсионер В свои 60 лет соревнуется в компетенции «Сетевое и системной администрирование»:

— Большой объем знаний, который нужно держать в голове — полезно для человека любого возраста, а моих 60-ти - особенно. Год назад я пошел на федеральную программу переобучения для лиц предпенсионного возраста. Выбрал эту специальность, поскольку она близка моей основной — я заканчивал училище радиоэлектроники. После обучения я узнал про чемпионат и подал заявку. В регионе занял первое место и попал на национальное первенство.

Сергей Юрьевич самокритично замечает, что он еще не на пике формы и планирует наращивать знания. Однако это не помешало ему занять первое место.

Впрочем, для многих участников чемпионата важно не столько завоевать медаль, сколько проверить себя и свои силы. Идут годы, кажется, что достиг в профессии совершенства, и стремиться дальше некуда. Однако «Навыки мудрых» отрезвляют, и заставляют понять, что профессиональное совершенствование – это процесс, который никогда не заканчивается. И остановиться, значит – отстать.