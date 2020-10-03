Настоящие профессионалы показали свое мастерство на чемпионате «Навыки мудрых»

Елена Никонорова так понятно объяснила все старшеклассникам, что получила золотую медаль. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Чемпионат является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам Ворлдскиллс для граждан старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста. Программа входит в состав национального проекта «Демография».

В четырех компетенциях участники взяли золото, серебро и две бронзы. Рассказываем, в чем отличились самарцы и тольяттинцы, и какие вызовы послепандемийной реальности им пришлось преодолеть.

«Хочу стать заслуженным учителем»

В этом году проведение национального чемпионата было под сомнением : буквально до августа участники не знали, состоятся ли соревнования. Но, когда стало известно, что чемпионат состоится, быстро собрались и приступили к подготовке.

Учитель физкультуры одной из тольяттинских школ Елена Никонорова стала абсолютной чемпионкой национального чемпионата. До этого она победила на региональном этапе, , должна была поехать в Кемерово, но участвовала в соревнованиях дистанционно – как и все, из-за пандемии.

Елена Никонорова смогла уложиться в пять минут, хотя очень переживала. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- У нас семейный стаж - 133 года! Теперь уже и дочка работает учителем физкультуры в школе Для меня участие в национальном чемпионате - это возможность доказать самой себе, как важно постоянно развиваться, идти вперед. Я рада, что у меня все получается. Я надеюсь добиться исполнения еще одной мечты: получить звание заслуженного учителя России, - признается победительница.

На соревнованиях Елене Никоноровой было нужно разработать план урока и за 5 минут освоить с детьми определенные волейбольные навыки. Поднятая рука - и тут же звучит финальный свисток. Участница уложилась в отведенное время и сделала все идеально. Эксперты педагогические «фишки» мастера оценили на золотую медаль, которой учительница из Тольятти может гордиться по праву.

- Дочь мне сразу сказала - без первого места домой не приходи, - смеется Елена Никонорова. - Я рада победе и хочу пожелать всем участникам не бояться выступать перед аудиторией, бросать вызов самому себе. Участие в движении Ворлдскиллс Россия- это шанс получить огромный опыт публичного выступления и повышение зарплаты. Не упускайте его!

« Людям старше 50 лет дали большие возможности»

Серебряную медаль получила Татьяна Кучина, которая выступала в компетенции «Предпринимательство». Она защищала свой проект - организацию студии йоги «Айенгара», а затем выполняла задание на знание основ организации бизнеса. Выступление оказалось успешным, хотя сама участница призналась, что ей было сложнее всего уместить в пятиминутном выступлении весь объем информации.

Татьяна Кучина рассказала, как будет работать студия йоги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Я давно знакома с движением Ворлдскиллс, в моем колледже наши студенты активно участвуют в этих чемпионатах, занимают призовые места на региональном уровне. И когда мне предложили принять участие в «Навыках мудрых», я сразу согласилась и с энтузиазмом взялась за дело. Я думаю, что если ты работаешь со студентами и готовишь их к таким конкурсам, то очень важно понять процесс, попробовать самой в него окунуться. Тогда ты можешь лучше учить других, - говорит Татьяна Кучина. - В нашей стране сейчас людям старшего поколения дают беспрецедентные возможности, и когда я вижу, как много для нас делается, я не могу в этом не участвовать, ведь это интересно, здесь настоящая жизнь.

«Это мощный толчок для профобразования»

Чемпионат «Навыки мудрых» проходил уже в третий раз. И такие соревнования очень помогают представителям старшего возраста получать новые умения и знания, идти в ногу с развивающимся миром.

Галина Шакмаева играла с волонтерами в парикмахерскую. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Буквально недавно никто не сомневался в том, что конкурсы профессионального мастерства - это дело молодых. Но уже три года участники 50+ демонстрируют, что профессионализм не имеет никаких возрастных ограничений. Эти люди состоялись, пользуются уважением. Но прямо сейчас они доказывают, что настоящий профессионал всегда настроен на саморазвитие, ему свойственен азарт. Они не останавливаются только на своих успехах, им важно, чтобы их дело имело продолжение в молодом поколении. И такой площадкой встречи опыта и молодости становятся колледжи и техникумы, - говорит о значимости такого чемпионата директор Тольяттинского социально-педагогического колледжа Любовь Васильева.

Бронзу в национальном первенстве взяли еще двое участников: воспитательница Галина Шакмаева и мастер Тольяттинского машиностроительного колледжа Леонид Михайлюк.

Участница демонстрировала навыки на взрослых «детишках». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Мы надеемся, что победителей от Самарской области с каждым годом будет все больше, и они обязательно будут выступать в финалах. Чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс- это мощнейший толчок для профобразования. Преподаватели узнают что-то новое, меняют точку зрения на свою работу, начинают смотреть по-другому на рынок труда и на профессионалов, которых они выпускают. И это успешный опыт симбиоза всех направлений, - поделилась своим впечатлением от чемпионата этого года сертифицированный эксперт по компетенции "Дошкольное воспитание" Анастасия Филюкова.

Впереди новые соревнования, месяцы подготовки и повышения личного мастерства. Ведь сегодня шанс проявить себя есть у всех профессионалов независимо от возраста, места проживания – благодаря чемпионатам по стандартам Ворлддскиллс.