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"От беременности пришлось отказаться": внучка Людмилы Гурченко после избиения оказалась в больнице

Елена Королева рассказала kp.ru как проходит обследование и лечение
Ирина ВИКТОРОВА
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Елена Королева - внучка знаменитой Людмилы Гурченко

Елена Королева - внучка знаменитой Людмилы Гурченко

Фото: Личный архив

36-летняя внучка Людмилы Гурченко на этой неделе ходит по врачам. Елена Королева попала в переделку на вечеринке, куда пришла со своим любимым мужчиной. Так что, эта осень у женщины будет насыщенной на события. В ноябре начнется суд за имущество – единственная внучка народной артистки Людмилы Гурченко судится с отцом из-за квартиры и дачи своей знаменитой бабушки. Кроме того, Лена решает проблемы со здоровьем.

Королева пока не замужем, воспитывает 12-летнюю дочь Таисию. Сейчас в жизни Елены появился любимый мужчина Владимир, серьезные отношения и далеко идущие планы. Недавно вместе они побывали на закрытой музыкальной презентации, где Елена и пострадала.

Об этом внучка Людмилы Гурченко рассказала kp.ru: «На вечеринке проходила презентация песни из альбома рэпера. Знаю, что этот музыкант Руслан из очень обеспеченной семьи. Руслан - знакомый моего друга Володи, с которым я в тот вечер и была. Я подошла к музыканту: обняла, поцеловала, чтобы поздравить с премьерой. Он в ответ меня по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные, общепринятые жесты. Меня что за это теперь убивать? Я знать не знала, что у него есть эта Лара. Как потом оказалось, он пришел на мероприятие с ней. Лара неожиданно налетела на меня. В итоге у меня ушибы, пару раз она попала по почкам, зарядила бутылкой воды в ухо… Я написала заявление в полицию - считаю, что моя обидчица должна понять, что так себя вести нельзя».

Елена Королева на приеме у челюстно-лицевого хирурга. Женщине сказали носить бандаж.

Елена Королева на приеме у челюстно-лицевого хирурга. Женщине сказали носить бандаж.

Фото: Личный архив

Модель Лара Фрост подтвердила нам, что подралась с Еленой Королевой – решила, что та пристает к ее мужчине. Видео потасовки всю неделю обсуждают в соцсетях.

После того, как Елена Королева дала нам интервью о ЧП, ее атакуют журналисты. Женщина успела дать комментарий программе «Человек и закон». Но вообще свободного времени у нее сейчас мало.

Мы связались с Королевой, которая всю неделю ходит по больницам. Елена прислала нам фото – сегодня челюстно-лицевой хирург наложил ей бандаж, диагностировав подвывих височно-нижнечелюстного сустава. Впереди – компьютерная томография и назначение лечения.

Модель Лара Фрост приревновала Королеву.

Модель Лара Фрост приревновала Королеву.

Фото: Личный архив

Елена Королева рассказывает kp.ru о том, что происходит в ее жизни: «Любимый мужчина убедил меня пройти медицинское обследование. Сначала я думала – ну ушибы, и ушибы. Никогда до всей этой ситуации не ходила в полицию, не писала заявление. Никогда не получала травм в подобных ситуациях. А тут вдруг после этой потасовки мне стала некомфортно жевать. Не понимаю, что происходит с челюстью, само не прошло – только становилось хуже, начала подозревать что-то серьезное. Мне даже сложно с вами разговаривать. Сходили в клинику на Покровке. Челюстно-лицевой хирург поставил предварительный диагноз подвывих височно-нижнечелюстных суставов, еще лишняя жидкость в полости сустава… Готовлюсь ставить бандаж на челюсть – для этого будут снимать мерки… Все это надолго. А мы ведь планируем малыша, и сейчас я хожу к гинекологу. Теперь все наши планы сдвинулись на неопределенный период – меня направили на кучу дополнительных обследований и консультаций. Все пришлось переносить, от планов на беременность сейчас пришлось отказаться.»

Единственной внучке Людмилы Гурченко Елене Королевой пришлось отложить планируемую беременность.

Единственной внучке Людмилы Гурченко Елене Королевой пришлось отложить планируемую беременность.

Фото: Личный архив

Королевой придется запастись терпением и деньгами. Кроме того, в ноябре у внучки Гурченко очередной суд – за свое наследство. Когда 10 лет назад умерла Людмила Марковна, она завещала квартиру и дачу единственной дочери Марии Королевой – маме Лены. Мария умерла три года назад – скоропостижно, от сердечного приступа. После чего муж Марии Королевой стал претендовать на наследство Гурченко. И суд разделил недвижимость пополам между единственной внучкой и нелюбимым зятем народной артистки. Квартира изначально принадлежала родителям Людмилы Гурченко, а дача была куплена на деньги актрисы. Поэтому сейчас Елена Королева будет в суде сражаться за наследство бабушки, которое, по ее мнению, поделили несправедливо. Ну и впереди еще одна битва – за здоровье.

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