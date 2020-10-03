«Жизнь – не сахар»: как диабет поражает взрослых и пожилых людей

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При сахарном диабете нарушается углеводный обмен, и в крови повышается уровень сахара, или глюкозы. Эта болезнь не делает скидку на возраст – вероятность заболеть есть у каждого, но больше всех рискуют пожилые люди, в силу их ослабленного организма. При этом, по оценкам Минздрава РФ, половина россиян не знают о своем состоянии и не принимают никаких мер.

На что влияет глюкоза

Организм использует глюкозу в качестве основного источника энергии – на нее приходится до 80% всего сахара, который мы используем. Этот простой углевод мы получаем из фруктов, овощей и меда. Помимо этого, организм расщепляет до глюкозы сложные углеводы из других растительных продуктов.

Вместе с кровью глюкоза попадает в клетки, где ее молекулы соединяются с другими веществами и разрушаются, выделяя энергию. Чтобы клетки получали достаточное количество глюкозы, необходим инсулин – его вырабатывает поджелудочная железа. Этот гормон увеличивает проницаемость клеточных мембран для глюкозы, благодаря чему она поступает внутрь клетки и запасается в «депо».

Чем опасен высокий уровень сахара

В слаженном тандеме глюкозы и инсулина могут возникнуть разногласия. Первая причина – инсулина не хватает из-за того, что поджелудочная железа «халтурит» и не вырабатывает его в нужном количестве. Вторая причина – организм недостаточно восприимчив к действию инсулина. Эти факторы делят сахарный диабет на два типа.

Диабет первого типа развивается из-за недостатка инсулина. Это редкий вид болезни – он встречается примерно у 10% пациентов. Его причиной могут стать травмы или заболевания поджелудочной железы, особенно если из-на них ее пришлось удалить частично или полностью. Также свою лепту могут внести некоторые инфекционные заболевания, такие как краснуха и паротит, а также врожденные патологии и аутоиммунные заболевания.

При диабете первого типа нужны постоянные инъекции инсулина. Чем раньше поставить диагноз и приступить к лечению, тем легче будет протекать болезнь и тем лучше удастся сохранить уровень качества жизни.

Большая часть случаев диабета приходится на второй тип – как правило, он развивается у людей старше 40 лет. При нем инсулин производится в нужных количествах, но организм использует его неэффективно. Факторы риска заболевания – генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни, ожирение, хронический панкреатит, злоупотребление алкоголем, стресс.

Сахарный диабет поражает сердце и мелкие сосуды, почки, головной мозг и нервную систему, органы зрения. Если не соблюдать рекомендации по лечению, дело может обернуться слепотой, инсультом, инфарктом, хронической почечной недостаточностью и полинейропатией – поражением нервной системы.

Насколько распространен диабет в мире

К диабету нужно относиться максимально серьезно – согласно данным Всемирной организации здравоохранения, он входит в десятку ведущих причин смерти в мире. Также ВОЗ сообщает, что в 2014 году во всем мире диабетом страдали около 422 миллионов человек, и последние 30 лет распространенность заболевания постоянно растет – в первую очередь из-за несбалансированного питания и недостатка физнагрузок.

По оценкам Минздрава РФ, о своем состоянии не знает половина людей с диабетом или преддиабетом – состоянием, при котором уровень глюкозы еще не настолько высок, чтобы поставить диагноз «сахарный диабет», но уже начинает негативно влиять на здоровье.

Согласно данным Федерального регистра больных сахарным диабетом, в России на учете состоит почти 5 миллионов человек, больных сахарным диабетом.

Как выявить диабет

В целом о диабете может говорить постоянная жажда, сухость во рту, обильное или частое мочеиспускание, резкое изменение веса, несмотря на нормальный аппетит, сухость кожи, сильный зуд, долгое заживление ран и ссадин.

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