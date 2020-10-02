Укравшему деньги, выделенные Москвой на интеллектуальную систему парковочных мест, дали 5,5 лет колонии

Суд приговорил бывшего генерального директора ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны Олега Филиппова к 5,5 годам колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил бывшего генерального директора ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны Олега Филиппова к 5,5 годам колонии общего режима.

- Следствием и судом установлено, что Олег Филиппов, являясь руководителем одного из государственных предприятий, создал организованную группу в целях хищения имущества города Москвы. В 2013 году соучастники похитили бюджетные денежные средства в размере более 660 миллионов рублей, выделенные на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улицах столицы, после чего легализовали полученные незаконным путем деньги, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Осужденный был задержан в 2017 году. В ходе следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Он полностью раскрыл схему хищений и дал показания на других членов преступного сообщества.

Сегодня уголовные дела в отношении других шести участников организованной группы рассматриваются в суде. Одним из фигурантов дела стал директор "Дирекции капитального ремонта" департамента капитального ремонта Москвы Александр Шукюров. Седьмой фигурант в международном розыске: сразу после ареста Филиппова он скрылся за пределами России.