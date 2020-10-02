Умер музыкант Александр Кальянов

Певец Александр Кальянов Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 90-е годы Александр Кальянов был одной из самых ярких звёзд «Театра песни Аллы Пугачёвой». Сначала музыкант трудился под крылом Примадонны простым звукорежиссером, потом же с подачи АБ стал выступать, превратился в популярного шансонье.

Друзья Кальянова говорят, что музыкант всегда был не просто другом Пугачевой, он был в неё сильно влюблён, боготворил артистку. Никогда не пиарился на дружбе с Аллой Борисовной.

О внезапной смерти Кальянова сообщил в эфире «Нового Радио» Игорь Николаев. Он рассказал, что узнал о кончине 73-летнего Александра Кальянова от Аллы Пугачевой. Алла Борисовна позвонила Николаеву несколько минут назад и сообщила скорбную весть.

«КП» приносит соболезнования семье музыканта.