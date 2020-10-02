Путин поздравил «100-летнюю академию» с 10-летнием юбилеем

Мау с 10-летним юбилеем был не совсем согласен. Он рассчитывал на большее. Причем большее в 10 раз. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиром Мау президент начал с поздравлений - кузнице государственных кадров исполнилось 10 лет.

- За эти годы академия превратилась в очень крупный центр подготовки кадров, - сказал Путин. - Свыше 200 тысяч человек по разным программам обучаются. Это, конечно, очень большая, серьёзная работа.

Но Мау с 10-летним юбилеем был не совсем согласен. Он рассчитывал на большее. Причем большее в 10 раз.

- Академия была создана в её нынешнем виде десять лет назад, но, честно говоря, мы ведём свою историю с 1921 года, когда был создан Институт красной профессуры в Москве и в Петрограде, - пояснил он. - И в этом смысле мы отмечаем десять лет, а в следующем будем 100 лет отмечать.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ МАУ

- Ежегодно в академии обучается порядка 50–60 тысяч государственных служащих.

- За последние пять лет в РАНХиГС обучились два вице-премьера, 12 федеральных министров, (причём девять из них в действующем правительстве), генеральный прокурор и два заместителя только что окончили программу, получили дипломы, 36 действующих глав регионов, больше 110 заместителей федеральных министров.

- Слушатели высшего кадрового резерва делают проекты в регионах. Они разбиваются на команды по интересам, едут в регионы, и губернаторы перед ними ставят задачи, то есть они проводят неделю-две в регионах, возвращаются туда, занимаются решением задач, которые перед ними ставят губернаторы: от развития северных территорий до, скажем, строительства университетских комплексов.

- Очень важный показатель сейчас, когда основным становится непрерывное образование, не образование «окончил школу, получил диплом и пошел дальше», а образование на протяжении всей жизни. Не то что мама сказала, что надо в университет пойти.