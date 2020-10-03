Владимир Быстров: «Вираж» меня ненавидел. Но я никогда не жалел, что вернулся в «Зенит»

Через 15 лет «КП» еще раз задает вопросы Владимиру Быстрову про ту историю трансфера в «Спартак» и обратно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В истории «Дерби двух столиц» одна из самых ярких страниц – уход Владимира Быстрова в «Спартак» и его возвращение обратно в «Зенит». Сектора взрывались свистом при каждом его касании мяча, с трибун летели стулья, а «Вираж» задевал Быстрова при каждом случае - сочинял и пел песни про «предательство» и «свинство», и вывешивал баннеры с оскорблениями.

Через 15 лет «КП» еще раз задает вопросы Владимиру Быстрову про ту историю трансфера в «Спартак» и обратно. И получает прогноз от эксперта «Матч ТВ» на исход свежего дерби.

«Они хотели и меня продать, и Гарика и Шаву»

- С момента вашего ухода из «Зенита» в «Спартак» прошло уже 15 лет. Как вы сейчас воспринимаете тот свой переход?

- Как тогда воспринимал, так и сейчас. Оказался не нужным «Зениту», меня подобрал «Спартак».

- Вы действительно так рассорились с Петржелой, что другого выхода не было?

- Да не ссорился я с ним. Пришел и у знал, что я – неперспективный молодой футболист и не нужен клубу и тренеру. И что мне там сопли сидеть жевать: «Оставьте меня пожалуйста»? Не нужен, значит не нужен. Счастливо оставаться.

- Но Петржела же это не в лицо вам сказал?

- Нет, конечно. В прессе он это сказал. Я узнал об этом, когда пришел на тренировку, а там Радимов газету читает, что там про меня записано. Но к тому времени все было решено. Теми людьми, что в лицо мне говорили одно, а за спиной переигрывали по-своему.

- Рассказывали, что хотели избавиться от одного из двоих – от вас или от Денисова. Потому что «Зенит» не мог выдержать вас обоих.

- Ну и пусть – может они сделали и правильный выбор. Но на самом деле они и меня хотели продать, и Гарика и Шаву.

- Все дело в деньгах?

- Конечно, в деньгах. Это был самый крупный трансфер на тот момент. Быстренько продали бы всех троих – это были бы сумасшедшие деньги. А потом через пару недель уже бы продали клуб. То есть и там и там бы наварились. И все довольны.

- Гендиректор «Зенита» в то время Черкасов рассказывал, что в тот момент ваша карьера катилась под откос.

- Черкасов же намного лучше разбирается в футболе, чем все остальные. Может действительно я катился под откос – откуда я знаю? Но перешел в «Спартак», и ничего – играл в основе, откоса не видел. Но что ни делается, делается к лучшему. Может быть действительно, если бы остался в «Зените», то потом поехал бы «вагоны разгружать».

- Аршавин потом не праздновал голы в знак протеста против вашего ухода. Радимов отказался от капитанской повязки, а сам он был обижен на вас, что про уход в «Спартак» узнал пост-фактум?

- Откуда вы это взяли про Радимова? Сомневаюсь, что это он или кто-либоеще такое рассказывал, потому что этого не было. А повязку он не брал по другим причинам. А Аршавин и другие ребята действительно меня поддержали. Потому что все преподносилось так, что уйти - это мое решение. Они знали, что это не так, и им это не нравилось.

В истории «Дерби двух столиц» одна из самых ярких страниц – уход Владимира Быстрова в «Спартак» и его возвращение обратно в «Зенит» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Ни про одного футболиста столько не поют, сколько про меня»

- «Вираж» вас просто ненавидел. Неужели вам было все равно?

- «Вираж», да, ненавидел. А я с этим что мог поделать? У них своя правда, история, принципы и традиции. А у меня своя карьера и своя жизнь. Зато теперь на стадионе есть своя песня, я прихожу с удовольствием слушаю (Фанаты «Зенита» сочинили песню со словами «Никогда не лги, не предавай и не будь свиньей» - прим ред.). Ни про одного футболиста столько не поют, сколько про меня. Разве это не слава?

- Ваше возвращение в «Зенит» в 2009-м было не менее сенсационным.

- Смотря для кого. Когда я уходил, я казал друзьям: «Как только я вновь буду нужен «Зениту», я вернусь.

- Согласно легендам, чтобы вас вернуть, на Леонида Федуна давили сверху. Чуть ли не приказали ему, что Быстров должен уйти в «Зенит».

- Вот именно - легендам. Все было максимально просто. В моем контракте была фиксированная сумма отступных. Любой клуб, который готов был ее заплатить, мог меня забрать при моем согласии. Вообще ничего интересного – только мое решение.

- Еще один слух того времени.За вас «Эвертон» давал даже больше вашей суммы отступных: вместо 9 млн евро - 9 млн фунтов. Было?

- Понятия не имею. Делами занимался мой агент. Но и в какой «Эвертон» я бы не согласил идти. Если бы предложение было бы только от «Эвертона», и не было бы от «Зенита», я бы остался в «Спартаке».

Bозвращение в «Зенит» в 2009-м было не менее сенсационным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы говорили про песни, а были еще и баннеры. Самый безобидный: «Его голы не считаются». Помните?

- Там было намного приятнее баннеры. «Гори в аду», например. И на арке я висел повешенный. Многое было. Все помню.

- И каково и было играть за клуб, фанаты в котором так к вам относятся?

- «Вираж» - это еще не весь клуб. Я общался с теми болельщиками, кто меня поддерживал, и их было больше. И я абсолютно нормально относился и к тем и к другим – у каждого есть право на свое мнение.

- Лицом к лицу сталкивались с первыми?

- Когда мы стали чемпионами, на поле выбежал весь «Вираж». Так что столкнулись не просто лицом к лицом - телом к телу. Ну что, раздели - как и у всех разобрали шорты и футболку на сувениры, и так мы толпой дошли до раздевалок. И ничего со мной страшного не случилось. Там тоже адекватные люди. Потому что песни – песнями, а в жизнь – жизнью.

- Вы никогда не жалели, что вернулись в «Зенит»?

- Я вернулся домой в родной город. Как я мог жалеть об этом? В ту команду, в которой начинал, и стал в ней чемпионом и выиграл Кубок. А в «Спартаке» я занимал только вторые места.

- Сейчас какой-нибудь трансфер может взывать такую же бурю на трибунах?

- Сомневаюсь.

- Даже если Дзюба вдруг вернется в «Спартак»?

- Это сейчас исключено. Я думаю он не сможет.

«Семак круче, чем Тедеско»

- «Дерби Двух столиц» «Спартак» - «Зенит» за последний год стало еще более принципиальным. Шансы команд в грядущем матче?

- Ровный матч. Обе команды наверху. «Спартак» играет дома, у «Зенита» серьезный состав. Многое будет зависеть от настроя команд, от того внутреннего ощущения каждого футболиста, кому победа важнее. Но в итоге я думаю будет ничья.

- Насколько это будет тренерский матч? И кого вы считаете более сильным тренером – Семакаили Тедеско?

- Семака конечно. Человек играл под руководством великих тренеров, а когда пришел в «Зенит», взял разваленную команду и сделал ее чемпионом. Пришел в трудную минуту, туда, где много акул плавало, но ему удалось сделать коллектив и держать команду. А какие титулы выиграл Тедеско? Даже в «Шальке»? У него команда играет с перепадами – то очень хорошо, то очень неважно. Так что какие могут быть вопросы?

- В фразе Федуна «Судите нас, как судите «Зенит», и мы станем чемпионами» есть доля правды?

- Так он уже и стал так чемпионом. В том сезоне «Спартак» судили как «Зенит», а «Зенит», как «Спартак». Но всю свою карьеру я слышу разговоры о судействе. В одном клубе я слушаю одни претензии, в другом – другие. Это нормально, споры и разговоры про то, как судьи кого-то «прибивают», всегда были и будут. Вот только мне одно непонятно, почему ошибается ВАР. Но мы только в начале развитияю. И я думаю, что с каждым туром скандалов будет все меньше.