Утреннее шоу Алисы стало персональным

Утреннее шоу - это развлекательная программа, в которой Алиса выступает в роли ведущей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утреннее шоу Алисы теперь можно настроить на свой вкус. Для этого пользователь может сам выбрать тематику новостей и подкастов. Например, новости спорта или подкасты про кино. Кроме этого, в голосовом помощнике появились новости радиостанций.

Утреннее шоу - это развлекательная программа, в которой Алиса выступает в роли ведущей. Она читает новости, включает музыку и развлекает слушателей веселыми историями. Для того чтобы она ставила наиболее подходящий контент, стоит указать свои предпочтения в настройках. Тем более что там есть выбор. Сейчас в голосовом помощнике доступны 11 новостных тематик и 21 рубрика для подкастов. Всего у Алисы больше двух тысяч подкастов на разные темы.

Выбрать тематику довольно просто. Для этого достаточно открыть приложение Яндекс и сказать: «Алиса, открой настройки шоу» или «Алиса, открой настройки новостей»

- С умной колонкой можно слушать что угодно. А утреннее шоу — это такой формат, который позволяет собрать воедино то, что любишь. Несложные манипуляции с настройками — и человек получает именно то, что хочет. Ему даже не нужно ничего говорить, кроме одной единственной фразы: "Алиса, включи утреннее шоу", - рассказывает руководитель голосового помощника Андрей Законов.