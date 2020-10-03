В финале чемпионата «Навыки мудрых» соревновались профессионалы в возрасте 50+

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Есть люди, которым, несмотря на возраст, дома не сидится. Они хотят развиваться, обмениваться опытом, общаться, соревноваться за звание лучших в профессии, чтобы доказать, что их уровень соответствует мировым стандартам. Такую возможность им дает движение Ворлдскиллс и чемпионат «Навыки мудрых» - для тех, кому за 50. .

«ФИШКИ» МУДРЫХ

Соревнования по компетенции «Сварочные технологии» по стандартам Ворлдскиллс на полигоне Томского промышленно-гуманитарного колледжа проходили не в первый раз. Но в этом году они были организованы в дистанционном формате: задание финалисты выполняли под видеокамерами. А оценивающие эксперты оценивали находились перед мониторами в Новосибирске.

Сварщик Андрей Щенников в своих знаниях не сомневается. В профессии он уже более 44 лет: первый шов сварил в 15 лет. Но даже для такого опытного профессионала задание чемпионата Ворлдскиллс было непростым.

- В ограниченный период времени нужно выполнить сварку контрольных образцов - самый сложный ее вид, когда труба срезана под 45 градусов и неподвижно зафиксирована, - пояснил наставник Ворлдскиллс Михаил Еремин.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Часы запущены. Андрей Владимирович надевает защитный костюм, шлем с подачей воздуха и огромные перчатки. Со стороны его облачение напоминает скафандр. Даже не верится, что в нем можно заниматься почти ювелирной работой. Но, как только финалист приступает к заданию, все сомнения рассеиваются. По каждому движению видно, что на площадке - профессионал. Только искры летят!

- Когда я учился в 70-е годы, о таком оборудовании даже не мечтали, - делится он впечатлениями после завершения испытаний. - У нас были трансформаторы переменного тока, которые работали через раз. Готовиться к соревнованиям на такой современной технике - одно удовольствие. Благодаря занятиям в колледже я освоил аргонно-дуговую сварку и получил к ней допуск. Это еще один навык в моей копилке.

Эксперты же этой лирике не подвластны: для них главное, насколько точно и качественно выполнено задание.

- На первом этапе мы проверяем соединение на разрушение. На втором этапе проводим в лаборатории радиографический контроль, который можно сравнить с флюорографией. Предмет просвечивают специальным прибором, что позволяет увидеть даже малейшие дефекты, - рассказал региональный эксперт Ворлдскиллс Валерий Волков.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- От участия в «Навыках мудрых» выигрывают все, - считает Михаил Еремин. - Не только Андрей Владимирович научился у нас новому, но и мы у него подсмотрели несколько профессиональных «фишек», которыми обязательно поделимся с нашими студентами.

Колледж от участия в движении Ворлдскиллс Россия тоже получил много пользы: новый полигон с финской техникой на 15 сварочных постов, обучение и развитие преподавателей, и, как следствие, более высокий уровень мастерства выпускников.

МОДНЫЙ ЭКЗАМЕН

Современное оборудование, которое соответствует стандартам Ворлддскиллс, оценили и студенты Техникума индустрии питания, торговли и сферы услуг. Здесь состоялись соревнования национального финала «Навыков мудрых» по компетенции «Технологии моды».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Конкурсант Эльвира Климашевская в профессии тоже достаточно давно. В 1986 году она получила специальность технолога швейных изделий и проработала по ней без малого 30 лет. А сейчас уже пятый год трудится мастером производственного обучения в Томском техникуме социальных технологий, обучает вышивальщиц.

- Опыт у меня большой, но тенденции моды очень быстро меняются, и я немного не успеваю за ними следить. Поэтому основной акцент во время подготовки мы с наставником сделали на них, - говорит Эльвира Геннадьевна.

Задание она получила в виде фотографии с изображением юбки. Ее точная копия должна была появиться спустя несколько часов на манекене. Сначала - эскиз, затем - лекала, выкройка деталей, и в конце - сборка готового изделия.

- Не все мне дается легко, - признается Эльвира Климашевская, - В моделировании у меня не такой большой практический опыт. Но выручает неплохое знание теории.

- Как во время очных состязаний, так и сейчас конкурсанты очень волнуются. При этом мы не можем им помогать, общаться с ними и вообще заходить на соревновательную площадку, - пояснила региональный эксперт Ворлдскиллс Ольга Волынцева.

Ольга Владимировна два года назад тоже принимала участие в национальном первенстве «Навыки мудрых» , и даже заняла второе место.

- Движение не только помогает в подготовке молодых специалистов, но и дает возможность знакомиться и общаться с мастерами из других городов,- добавляет Ольга Владимировна. - А главное, оно положительно влияет на развитие всего среднего образования.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

СПРАВКА

Чемпионат «Навыки мудрых» проводится в рамках нацпроекта «Демография» и направлен на то, чтобы сделать лучшие мировые практики в среднем образовании доступными каждому желающему, а также продемонстрировать, что профессиональные компетенции могут быть востребованными независимо от возраста.