Вячеслав Малафеев - о главном матче осени: «Если «Спартак» одержит победу, чемпионат станет интереснее»

Экс-вратарь питерской команды Вячеслав Малафеев рассказал «Комсомольской правде» о своих ожиданиях от дерби двух столиц Фото: Тимур ХАНОВ

Уже в эти выходные пройдёт главный матч осени, встреча двух лидеров Российской Премьер-Лиги «Спартака» и «Зенита». У обеих команд по 17 очков и обе делят первое место в турнирной таблице.

Экс-вратарь питерской команды Вячеслав Малафеев рассказал «Комсомольской правде» о своих ожиданиях от дерби двух столиц.

- Все в ожидании этого матча. Хорошая вывеска, особый шарм в этом матче противостояние Соболева и Дзюбы. Питер - Москва: постоянное соперничество. По моему личному убеждению фаворитом в этом противостоянии будет «Зенит». Хотя «Спартак» тоже набрал форму, сейчас показывает хороший футбол и набирает очки.

В прошлом сезоне «Зенит» досрочно взял чемпионство. Хотя, я говорил о том, что в первую очередь не «Зенит» выиграл, а остальные клубы не составили конкуренцию: не очень хотели или не могли. «Зенит» неплохо стартовал, немножко забуксовал, но всё равно сейчас находится на верху.

Матч со «Спартаком» может стать определяющим. Если «Спартак» одержит победу, чемпионат станет интереснее. «Зениту» придётся приложить максимум усилий, а в преддверии Лиги Чемпионов придётся играть на два фронта. Если от «Краснодара» и «Локомотива» ждут меньше, то «Зениту досталась проходная группа и в чемпионате нужно удерживать чемпионство. А удержать его иногда сложнее, чем завоевать.

«Спартак» будет играть дома, я бы не сказал, что ему нечего терять. Не думаю, что на «Зенит» давит чемпионство, а «Спартак» гипермотивирован, хочет отобрать чемпионство у «Зенита».

Любой матч имеет вес, но этот поединок не будет определяющим с точки зрения распределения мест, но заложит тренд в плане борьбы.

Также Вячеслав Малафеев рассказал, за счёт чего «Зенит» сможет обыграть красно-белых и назвал тех, кто выйдет в этом противостоянии на главные роли.

- «Зенит» может обыграть «Спартак» за счёт индивидуальных действий игроков, которые более мастеровитые. Тот же Малком, Дзюба и ряд других игроков у «Зенита» сильнее, чем у «Спартака», хотя болельщики красно-белых со мной не согласятся. Но, думаю, в этом плане у петербуржцев есть преимущество.

Тактический рисунок: Тедеско дважды по ходу этого чемпионата признавали лучшим тренером, но Семак хорошо знает этот «Спартак». В противостоянии этих команд и игроков будет ещё тактическое и стратегическое соперничество.

Я предполагаю, что в случае достаточно жёсткой борьбы, а она обязательно будет, стычек не избежать. В случае принципиальной борьбы, в концовке матча может произойти какая-то заруба. В течение игры, думаю, игроки попытаются гасить эмоции, чтоб избежать красных карточек. Удаление и потеря одного игрока существенно может сказаться на результате.

Думаю, что тренеры здесь выйдут на главные роли. Футболисты будут слишком замотивированы, но именно правильная стратегия и тактика, выработанная на игру, может принести результат. Можно забить на эмоциях, индивидуальном мастерстве, но если выполнять определённые тактические схемы и понимать результат, который хочешь достигнуть, - в этом плане мы увидим мысли тренерских штабов.