Covid-19 стал распространенным сюжетом кошмарных снов

Анализ показал, что содержание более половины кошмарных снов связано с теми или иными проявлениями пандемии
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Хорошо, коли вам каждую ночь, как и одному из пациентов профессора Преображенского из “Собачьего сердца”, снятся обнаженные девушки - стаями. Но обычно столь желанные видения вытесняет из снов всякая ерунда. Согласно популярной в научных кругах гипотезе непрерывности сновидений, наши ночные грезы являются продолжением реальной жизни (видимо, в окружающей нас действительности наблюдается некий дефицит обнаженных девушек)...
Но, отталкиваясь от этого тезиса, команда психологов из группы “Сон и сознание” университета Хельсинки решила выяснить, как пандемия повлияла на качество сна и содержание наших сновидений. Для этого горячие финские исследователи провели интересный эксперимент. Во время шестой недели карантина (а в Финляндии, в отличие от соседней Швеции, была введена самая настоящая блокировка - авт.) ученые со страниц крупнейшей национальной газеты Helsingin Sanomat обратились к читателям с просьбой поделиться отчетами о сновидениях, которые они видели последние несколько ночей. Ответственные финны отложили на время срач в интернете (ну, они ведь, наверное, в часы досуга делают то же самое, что и мы?) и принялись помогать ученым. В общей сложности в исследовании приняло участие 4275 человек. Из них:
57,5% работали на удаленке
12% по-прежнему ездили на службу
10,2% были студентами
8,6% вышли на пенсию
8,7% оказались безработными.
Согласно отчетам, сон в эпоху пандемии оказался противоречивым явлением. Начнем с хороших новостей, выяснилось, что финские карантинщики стали спать значительно больше: об этом сообщили 54,2% респондентов (при этом каждый десятый сетовал, что засыпать стало труднее). Но, перефрефразируя Гойю, сон разума во времена самоизоляции рождает чудовищ. Каждого четвертого финна (26%) стали чаще мучить ночные кошмары, еще примерно столько же (28,6%) начали чаще просыпаться по ночам.
Что же снится людям во время самоизоляции? Чтобы выяснить это, ученые придумали любопытный способ анализа. Отчеты о сновидениях они преобразовали в списки слов. Например, отчет о сновидении “У меня был туберкулез, и врач рассердился на меня, потому что я не пришел к нему, когда появился первый симптом”, был записан как “туберкулез-врач-гнев-симптом."
Полученные списки слов обработали с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), который выявлял часто повторяющиеся комбинации слов и группировал словесные ассоциации по тематическим кластерам. Например, такие словесные ассоциации как “возвращение – пропавший без вести”, “пропавший – чемодан” , “пропавший – автобус” , “автобус – переполненность” ,”чемодан - потерянный” , “потерянный - город” , “город - улица” были объединены в кластер снов “Трудности в поездке, многолюдность”. Всего в общей сложности искусственный интеллект выделил 33 группы ассоциаций. При этом 20 из них можно отнести к категории ночных кошмаров. А те в свою очередь на 55% сотканы из переживаний, связанных с пандемией COVID-19!
- Анализ показал, что содержание более половины кошмарных снов связано с теми или иными проявлениями пандемии, - констатирует ведущий автор исследования Ану-Катариина Песонен. - Мы видим в ночных кошмарах мотивы нарушения безопасной дистанции, заражения коронавирусом, медицинских масок и других средств защиты, ощущение антиутопии и апокалипсиса. Известно, что содержание сновидений не является полностью произвольным. Повторяющиеся сильные кошмары - это проявление посттравматического стресса, который переживали люди в связи с коронавирусом.
Если придирчивым взглядом пробежаться по описаниям финских сновидений, то в глаза бросается ряд странностей. Например, в них полностью отсутствует секс и ощущение полета - достаточно распространенный сюжет сновидений. Возможно, это объясняется финской сдержанностью, мол, даже во сне наши северные соседи не позволяют себе вольностей. Но можно многое объяснить тем, что опрос был проведен в самый разгар блокировки, когда нервная система людей была измотана. До начала отмены ограничений (детям разрешили пойти в школу) оставалось еще 10 дней. Люди сидят дома, а СМИ вовсю живописуют ужасы пандемии (чтобы никто не надумал сбежать из дома). Тут уже не до полетов и обнаженных девушек.
СОН В РУКУ!
Что снится людям во время блокировки
Смысловые ассоциации, которые искусственный интеллект выделил в отчетах о сновидениях
1. Трудности в поездке, многолюдность.
2. Пренебрежение социальным дистанцированием.
3. Хирургия и проблемы
4. Путешествия.
5. Насилие с оружием.
6. Карантин и симптомы болезни.
7. Война.
8. Апокалипсис.
9. Тело и волосы.
10. Прикосновения.
11. Ночной сюрприз.
12. Пожилые люди в опасности.
13. Огонь.
14. Незавершенная задача.
15. Умершая бабушка.
16. Туалет и очередь.
17. Ограбление.
18. Опоздание.
19. Концерт.
20. Отмена мероприятия.
21. Домашнее обучение.
22. Состояние опьянения.
24. Ссора с супругом.
25. Заражение коронавирусом.
26. Измена.
27. Самоизоляция.
28. Автомобильная авария
29. Смерть любимого человека.
30. Люди из событий прошлого.
31. Путешествие за границу.
32. Опозориться в публичном месте.
33. Пить алкоголь.