Московский кинофестиваль: Кто не спрятался - я не виноват!

Действие турецкого конкурсного фильма «В тени» происходит в недалеком будущем, но оно очень смахивает на прошлое

Бразильский конкурсный фильм «Распоряжение» Лазару Рамоса - попытка художественного ответа на политику президента этой страны Болсонару, склонного к такой же ксенофобской риторике, как Дональд Трамп. Фильм доводит до предела этот правый уклон, рассказывая о возможном ближайшем будущем, когда всех чернокожих бразильцев будут высылать на историческую родину, в Африку. Кто не уедет добровольно, как это сделали примкнувшие к черным партизанам герои картины, тех отловят на улице и вышвырнут насильно. Если, конечно, не расстреляют прямо на месте.

Бразильский конкурсный фильм «Распоряжение» Лазару Рамоса - попытка художественного ответа на политику президента этой страны

Действие турецкого конкурсного фильма «В тени» тоже происходит в недалеком будущем, но оно очень смахивает на прошлое: прогресс обернулся крайним регрессом, герои копошатся на какой-то в хлам разрушенной шахте, но за ними неусыпно наблюдает через камеры «большой брат». Доведенный до отчаяния главный герой, разумеется, однажды решит выбраться из стойла, но его бунт приговорен. Этот своевременный, отвечающий как текущей повестке, так и сегодняшним настроениям фильм снял Эрдем Тепегез, несколько лет назад удостоенный главного приза ММКФ за фильм «Частица».

Еще одна антиутопия, «Новый порядок», нашла себе место во внеконкурсной программе «8 ½».

Фильм режиссера Мишеля Франко - еще один триумф мексиканской режиссуры: после Иньярриту, Куарона и Дель Торо, он удостоился Гран-при только что завершившегося Венецианского фестиваля. «Новый порядок» - хоррор, антиутопия и произведение современного искусства, в котором шоковое сочетание зеленого и красного играет не менее важную роль, чем сюжет о социальном хаосе, вторгающемся в жизнь героев «высшего общества» прямо в момент их пышной свадьбы. Редкий фильм, способный взорвать мозг привычного ко всему зрителя и надолго остаться в его памяти, «Новый порядок» войдет в историю, как, может быть, один из наиболее точных слепков наших текущих переживаний и страхов.