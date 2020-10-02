"Трамп подорвал здоровье, недооценив вирус": Как мир отреагировал на коронавирус у американского президента

В США СМИ стали относиться к Трампу более сочувственно Фото: REUTERS

Твит президента США Дональда Трампа, сообщавший о том, что у него коронавирус, стал настоящей сенсацией. За первые полчаса его ретвитнули 330 тыс. раз, 320 тыс. пользователей поставили под ним свои лайки, еще 110 тыс. человек оставили свои комментарии. Через 12 часов эти показатели увеличились до 860 тыс., 1,5 млн. и 486 тыс. соответственно.

Одним из первых выздоровления главе Белого дома пожелал индийский премьер Нарендра Моди, написавший в Твиттере: «Желаю моему другу скорейшего выздоровления и здоровья».

Его израильский коллега Биньямин Нетаньяху от имени миллионов израильтян пожелал Дональду и Мелании Трамп «полного и скорейшего выздоровления».

Ведущие мировые СМИ были не столь доброжелательными. Почти все они критикуют Трампа за его реакцию на пандемию коронавируса, его скептицизм в отношении защитных масок и необходимости соблюдения социальной дистанции.

Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung удивлена, что «пандемия не удержала его от многочисленных массовых мероприятий в рамках предвыборной кампании».

Французская Liberation считает, что «господин Трамп подорвал свое здоровье, недооценив вирус».

Индийский новостной сайт India Today уверен, что «карантин Трампа остановит его избирательную кампанию», и «вся Республиканская партия теперь окажется в тени».

Ставит крест на предвыборной кампании Трампа и пакистанская газета GeoNews: «Будущее Трампа призрачно из-за его болезни и отсутствия возможности выступать на митингах перед решающим голосованием».

В Китае, который Трамп обвинял в распространении коронавируса, тоже не особо церемонятся. Редактор Global Times Ху Сицзинь написал в своем Твиттере: «Президент Трамп и первая леди сделали высокие ставки в этой азартной игре, выигрышем которой был COVID-19».

В США же СМИ стали относиться к Трампу более сочувственно. Сайт газеты The Washington Post даже открыл бесплатную подписку на новости, чтобы все желающие могли регулярно читать сообщения о состоянии здоровья президента США.

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