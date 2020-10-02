Локомотив - Химки 4 октября 2020. Прогноз на матч 10 тура чемпионата РПЛ

"Локомотив" дома примет "Химки". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Локомотива" в воскресенье, 4 октября, проведут 10-й матч сезона под началом главного тренера Марко Николича. Столичный клуб в последние несколько поединков выглядит неплохо в сезоне. Главная из побед - успех в матче с ЦСКА на выезде со счетом 1:0. Теперь же на очереди Теперь же предстоит встреча с "Химками".

Подмосковный клуб сменил главного тренера и теперь там рулит бывший "железнодорожник" - Игорь Черевченко. И в матче против "Динамо" получилось сыграть хорошо, одержав победу со счетом 1:0. Встреча в Черкизово будет еще интересна и тем, что на этот стадион приедет вновь хороший знакомый для фанов "Локо", полузащитник Денис Глушаков.

Безоговорочный фаворит поединка - столичный "Локомотив". Шансы на успех москвичей в четыре раза выше, чем возможная победа "Химок". Поэтому - тут довольно прозрачный и ясный расклад сил на эту игру. Для команды Марко Николича успех в этой игре позволит открыть двери к тройке лучших в Премьер-Лиге к второму перерыву в сезоне. А ведь еще совсем недавно казалось, что москвичи выглядят не важно и перспективы в сезоне у них весьма туманны. Теперь же - дело пошло в гору и еще не известно, чем закончится выступление "Локомотива" осенью в Лиге Чемпионов.

В матче с "Химками" москвичи, скорее всего, одержат победу в своем стиле - с минимальным количеством голов, с разницей в один мяч. Скорее всего, счет будет 1:0. И в благом настрое уйдут на двухнедельный отдых в сезоне.

Прогноз на матч 10 тура Локомотив - Химки 4 октября 2020 - минимальная победа "Локомотива".