Записки киевлянки: Тимошенко от короны похорошела, а Кличко — и так «проверенный коррупционер»

Гибель юных летчиков - это знак Фото: REUTERS

ГИБЕЛЬ ЮНЫХ ЛЕТЧИКОВ — ЭТО ЗНАК

- Почему мы были нормальными людьми, а превратились в таких ущербных негодяев? Как можно было 27 человек отправить на тот свет? - обратился ко мне сосед, обсуждая трагическую гибель молодых летчиков под Харьковом.

Так бывает, когда всем и на всех плевать, а ценность человеческой жизни равна нулю.

- Да, причем тут плевать? Беспредел - это «наше все». Украина была гораздо более государством в составе СССР, чем с того времени, как стала Незалежной.

И тот стремительно пошел к свей машине. В памяти всплыла яркая сценка, подсмотренная в метро, когда начинались события на Донбассе. В вагоне, напротив меня сидел папа с мальчиком лет 12-ти , который был одет в камуфляж. Всю дорогу папа, приговаривая нарочито громко, переходя с русского на украинский, учил сына:

- Вот, сынок, потрибно вывчаться захыщать Батькившину. Отец пояснял мальчику, как надо берцы зашнуровать за пару минут, как рюкзак собрать и разобрать на скорость. А мальчик, он такой пухленький, щёчки розовые, гладкие (мама , наверное, готовит вкусно) слушал папу, болтал ногами и с гораздо большим интересом, поглядывал в новенький смартфон. На Выставке уже седьмой год наблюдаю как в глубине леса стреляют родители с детьми в качестве хобби по мишеням, на которых написано «москали».

Надо прекращать воевать, надо прекращать посылать мальчиков Украины на мифическую войну с Россией, надо прекращать открывать небо американским самолётам, глумиться над своим народом, напяливая нацистскую форму, надо прекращать ломать культурный код людям. Гибель юных летчиков - это знак.

ЮЛЯ ПОПРАВИЛАСЬ, А ПЕТЯ ЗАБОЛЕЛ

Мужчина на остановке, примерно моего возраста, обращается ко мне на русском, вставляя украинские слова:

- Нет, ну прикиньте, уявляэтэ соби. Юля поправилась, а наши как подурели и все в один голос: «Юля, только Юля всех спасёт и страну». Я им говорю, что дуры вы, мол, тёмные. Так они меня чуть зонтиками не побили, - эмоционально жалуется киевлянин. И действительно, в Киеве все больше обсуждают, что выздоровевшая от ковида Юлия Тимошенко заметно похорошела, демонстрирует накаченные силиконом губы и загар.

Украина бьет антирекорды по заболеваемости Фото: REUTERS

Тем временем, наш микрорайон буквально «обложил» ковид. В соседних школах он уже есть, в садиках, на рынках – тоже, а Украина бьет антирекорды по заболеваемости. Киевляне уже говорят о своих знакомых, родственниках, которые слегли с температурой и кашлем или даже умерли. Да и что простым людям от того, что поправилась Тимошенко, заболел Порошенко, еще какие-то политики, которые чуть ли не бравируют тем, что переболели, в надежде на рейтинг.

Поговаривают, что некоторые депутаты купили чуть ли не личные аппараты ИВЛ на всякий случай.

И мне вспомнилась давняя история из будней украинской медицины, когда один богатый дедушка, дочь которого родила 6-месячного ребенка, купил родильному отделению за несколько тысяч долларов кувез, в котором медики буквально выходили его внука. Кувез был почему-то бразильского производства, а врачи потом чуть ли не целовали благотворителю фирменные ботинки. Как лечат простых людей становится известно по сарафанному радио и из криминальной хроники. На прошлой неделе двое пациентов выбросились из окна отделения 4-й больницы, где лечились от ковида. Это уже не первый случай в Киеве, когда больные коронавирусом выбрасываются из окон или с пожарных лестниц, покидая в отчаянии отделения нищих больниц.

«Я ТОЖЕ БЫ ВОРОВАЛА...»

Киев погрузился в беспрецедентную предвыборную кампанию за пост мэра.

- За кого бы проголосовали, если бы выборы были уже сегодня? - остановила меня на улице женщина лет 35- ти с плашетом.

Молодые люди, которые тоже присоединились к опросу ответили, что проголосуют за Кличко, потому что тот "проверенный коррупционер и плотно сидит на потоке", а новые кандидаты, если и придут, то будут «отбивать бабки», потраченные на выборы, а потом начнут воровать.

- Это тупик, - рассуждали вслух молодые люди.

- Да, воровать они будут все, - уверенно резюмировала агитатор.

- Но вы то явно не воруете,- посочувствовала женщине.

Киевляне уже говорят о своих знакомых, родственниках, которые слегли с температурой и кашлем или даже умерли Фото: REUTERS

- Да, хожу и за 70 «человеко-опросов» мне платят 650 гривен в день. Честно говоря, если бы я попала в такую систему, то тоже бы воровала потому что, кто не умеет этого, те и живут как лохи, - выдала дама, подвизающаяся на выборах.

- Вы пойдёте голосовать? - спрашивают киевляне друг друга.

- Даже не знаю. Тошнит тут от всех. Жить не дадут, это ясно, поэтому сходить на выборы надо.

Ну а хорошее что- то у нас есть кроме политики? Есть. В Киеве открылась Национальная филармония, а в консерватории торжественно открыли барельеф Чайковскому и на ступеньках здания, состоялся концерт в честь великого композитора. Не все так в Киеве и плохо.