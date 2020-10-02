Губернатор Краснодарского края предложил консолидировать энергосистему региона на базе «Россети Кубань»

Вениамин Кондратьев заявил о необходимости консолидации энергосистем региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о необходимости консолидации энергосистем региона на базе госкомпании «Россети Кубань». Об этом он заявил в пятницу во время рабочей поездки министра энергетики России Александра Новака в Сочи, сообщает ТАСС.

- Сегодняшняя ситуация говорит о том, что спросить по большому счету не с кого. Поставляют по-разному, зарабатывают все, а в конечном итоге износ сетей колоссальный. Инвестиционные программы на бумаге есть, а в реальной жизни их нет. Поэтому консолидировать необходимо, чтобы мы понимали, кто один отвечает за все: за качество подачи электричества, содержание сетей, обновление, в том числе строительство новых. Я за то, чтобы консолидация произошла и сети были в руках тех, кто может заниматься качественной эксплуатацией и обеспечивать развитие. Это государственная компания «Россети Кубань», - пояснил Кондратьев.

По его словам, энергодефицит в крае сдерживает темпы привлечения инвестиций в регион. К примеру, летом, когда на курорты Краснодарского края приезжают миллионы туристов, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения. Основная причина - высокий износ сетей.

Для сравнения, если общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тысячи мегаватт, то максимум электрической нагрузки в пиковый период превышает 5 тысяч мегаватт. Именно по этой причине электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе из Ростовской области и Ставропольского края - в объеме до 3 тысяч мегаватт.