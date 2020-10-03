Спартак - Зенит 3 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Зенит" будет играть против "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередная "битва двух столиц" в чемпионате России по футболу грядет в субботу, 3 октября. "Спартак" примет на своем поле питерский "Зенит". Кто выиграет эту встречу - тот будет лидером Премьер-Лиги до середины октября. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Зенит 3 октября 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Зенит 3 октября 2020

52 раза команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. 18 побед у "Спартака", 20 - у "Зенита". 14 раз команды играли вничью. В прошлом сезоне "Зенит" выиграл оба матча у "Спартака" со счетом 1:0 в чемпионате России.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Зенит 3 октября 2020

"Зениту" дает больше шансов на победу в поединке против "Спартака".

Прогноз на матч Спартак - Зенит 3 октября 2020

Будет ничья.

Стартовые составы на матч Спартак - Зенит 3 октября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.

Время начала матча Спартак - Зенит 3 октября 2020

Матч Спартак - Зенит 3 октября 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Зенит 3 октября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Зенит можно посмотреть 3 октября 2020 и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч ТВ и Матч Премьер.

Трансляция матча Спартак - Зенит 3 октября 2020

Трансляция матча Спартак - Зенит 3 октября 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ и Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.