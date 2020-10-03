Ледниковый период с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. Премьера 3 октября 2020: прямая онлайн-трансляция шоу Первого канала

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 октября, в прямом эфире Первого канала состоится премьера первого эпизода шоу "Ледниковый период". Его можно будет посмотреть любым доступным способом - в эфире Первого канала, на сайте и на официальной YouTube-канале проекта. Начало прямого эфира - в 17:15 по московскому времени. Ведущими телепроекта в новом сезоне станут известные фигуристы - Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Оценки, как и прежде, будет давать жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. В этом сезоне судьи и зрители будут смотреть на выступлния 14 пар. Состав участников шоу "Ледниковый период" таков:

1. Ольга Бузова - Дмитрий Соловьев

2. Регина Тодоренко - Роман Костомаров

3. Влад Топалов - Елена Ильиных

4. Надежда Михалкова - Максим Маринин

5. Ирина Пегова - Алексей Тихонов

6. Владимир Маркони - Маргарита Дробязко

7. Мария Луговая - Повилас Ванагас

8. Вячеслав Чепурченко - Татьяна Тотьмянина

9. Ольга Кузьмина - Александр Энберт

10. Евгений Пронин - Татьяна Волосожар

11. Влад Соколовский - Екатерина Боброва

12. Ольга Паутова - Максим Шабалин

13. Вольфганг Черни - Оксана Домнина

14. Дмитрий Сычев - Мария Петрова