Протесты в Белоруссии, последние новости на 3 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Светлана Тихановская призывала власти к диалогу Фото: REUTERS

2 октября ЕС официально опубликовал санкционный список из 44 человек. В него вошли члены ЦИК, Совбеза, КГБ и другие. В список не вошел президент страны Александр Лукашенко. В Европе это объяснили тем, что от него ждут начала диалога с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.

Ближе к вечеру свой станционный список из 8 фамилий представили и США. В нем министр внутренних дел Юрий Караев и два его зама - Александр Барсуков и Юрий Назаренко, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, начальник ГУВД Мингорсиполкома Иван Кубраков, два члена ЦИК Вадим Ипатов и Елена Дмухайло и зам начальника внутренних войск Юрий Назаренко.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

МИД Белоруссии тут же отреагировал на заявление о санкциях: «Если так будет продолжаться дальше, Республика может выйти из совместных программ и проектов, вплоть до решений о целесообразности сохранения дипломатических отношений». В ответ Белоруссия вводит свои ответные санкции — лишает ряд чиновников Европы права въезда в Республику. Однако, поименный список публиковать не стали "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

2 октября в Минске открылась осенняя сессия парламента. В своей приветственной речи спикер Владимир Андрейченко в основном говорил о начавшихся после выборов протестах и тех, кто их раскручивает «извне». «Очевидно, что в обществе назрел запрос на перемены. Депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы», - подчеркнул он.

В этот день также состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Обсуждали двусторонние отношения (в том числе прошедший форум и военные учения), послевыборную ситуацию, эпидемию коронавируса и мировую повестку дня.

Глава МИДа Анатолий Глаз потребовал от посольств Литвы и Польши сократить число дипломатических сотрудников, работающих на территории Белоруссии. «Ввиду однозначной деструктивной деятельности», - пояснил он. Также чиновник отозвал «для консультаций» послов Республики в двух этих странах. И посоветовал то же самое сделать Литве и Польше. Но те отказались.

Тем временем в Белоруссии журналисты иностранных СМИ лишились аккредитации. Им предложено пройти новую процедуру, которая будет осуществляться по другой схеме.

МВД Республики заявило, что планирует наказывать родителей за участие несовершеннолетних в протестах.

ОППОЗИЦИЯ

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призывала власти к диалогу. «Это единственный выход из политического кризиса», - заявила она в ходе онлайн конференции.

В кабинете министров Германии сообщили, что встреча Ангелы Меркель и Светланы Тихановской назначена на 6 октября в Берлине.

РЕАКЦИЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков про санкции ЕС сказал следующее: «Это скорее проявление слабости, чем силы». И отметил, что Кремль в целом относится негативно к санкционной политике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Расцениваем такой шаг (введение санкций — ред.) как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти». И сообщила, что ответный санкционный список Белоруссии в отношении ряда чиновников из ЕС автоматически действует и на территории России.

Украина же намерена присоединиться к санкциям ЕС.

Член комитета «Русскоговорящая Клайпеда» написал открытое письмо президенту Литвы и спросил, кто платит за проживание Светланы Тихановской в одном из лучших отелей Вильнюса, и кто компенсируют убытки за испорченные с Белоруссией отношения.