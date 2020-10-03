Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 3 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости 3 октября 2020 года о конфликте в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

За неделю война в Закавказье приняла четкие очертания. И пока похоже, что напряжение будет нарастать — несмотря на призывы мировой общественности, и в том числе Москвы, к мирным переговорам.

ТРОЛЛИНГ ПО-БАКИНСКИ

В новостных каналах Азербайджанской армии все меньше букв, но больше кадров уничтожения групп военнослужащих Нагорного Карабаха.

"По имеющимся данным, противник, понесший большие потери в результате ожесточенных боев в последние дни, испытывает серьезную нехватку личного состава. Причиной этого, наряду с большим количеством жертв, является деморализация личного состава ряда частей вооруженных сил Армении на передовой и участившийся отказ многих военнослужащих воевать, - заявляют представители Минобороны Азербайджана.

Начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы не перестает буквально троллить противника, заявляя, что Армении приходится набирать в резервные батальоны... женщин.

СТЕПАНАКЕРТ КАК МИШЕНЬ

"Азербайджан ударил по Степанакерту тяжелыми ракетами", - заявляет омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян. Сообщение господина Бегларяна подхватил объединенный информационный центр Минобороны Армении. Он уточняет, что в результате обстрела разрушены 2 жилых дома, 4 человека получили ранения, один житель города погиб. По другой информации ранения получили 10 спасателей местного МЧС.

На своем брифинге армянские военные заявили, что Азербайджан в Нагорном Карабахе потерял за сутки 540 военнослужащих, 45 единиц бронетехники. Свыше 700 военнослужащих получили ранения.

Разрушения в Степанакерте Фото: REUTERS

"Противник отброшен, на некоторых участках мы продвинулась вперед", - заявил представитель Минобороны Армении.

ЭРДОГАН ОДОБРЯЕТ БАКУ

Армянские дипломаты тоже не сидят сложа руки: готовят доклад в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о полетах азербайджанских беспилотников над суверенной территорией Армении. Говорят, что ударные дроны-камикадзе были замечены в нескольких километрах от Еревана. В отдельных сообщениях говорится о том, что несколько таких летающих объектов удалось сбить, а парочку даже посадить. Но вряд ли это что-то кардинально изменит.

Противоборствующие страны сохраняют жесткие позиции: президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ждет, когда последний солдат Армении покинет земли Нагорного Карабаха, а премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что пойдет на переговоры, когда Турция выведет своих боевиков с Закавказья.

Об этом он в частности заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, с которым в пятницу вечером обсуждал затянувшийся конфликт.

Но уже очевидно, что такая позиция Армении не устроит президента Турции Тайипа Эрдогана. Он уже заявил, что "стал свидетелем того, как Азербайджан освободил большую территорию и надеется на продолжение наступления азербайджанской армии в Нагорном Карабахе".

Похоже, что Минскую группу ОБСЕ ждет много работы в этом году.