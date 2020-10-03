«Волки», Дик Адвокат и фанаты с битами: С кем предстоит встретиться ЦСКА в Лиге Европы

ЦСКА узнал соперников в групповом этапе Лиги Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦСКА узнал соперников в групповом этапе Лиги Европы. Команда Гончаренко сыграет в квартете К с австрийским «Вольфсбергом», хорватским «Динамо» и нидерландским «Фейноордом». Что известно об этих командах на данный момент – рассказываем!

«Вольфсберг» - безопасный новичок

Лига Европы – это такой международный турнир, в который попадают множество неизвестных команд. Это означает, что почти любой клуб способен дойти до финальной части соревнования. Как раз такой «незнакомый» представитель попал в группу к «армейцам».

Самое удивительное, что не совсем ясно, как точно называть клуб из Австрии – «Вольфсберг» или «Вольфсбергер». Ведь на эмблеме записан именно второй вариант «Wolfsberger». Поэтому в России некоторые порталы путают название, но все же верно «Вольфсберг». Так вот «волки» за долгое время существования лишь второй раз выходят в групповую часть Лиги Европы. В сезоне 2015/16 «Боруссия» Д раздавила их в третьем квалификационном раунде, а в сезоне-2019/20 австрийцы порубились в группе с «Ромой» и «Боруссией» Гладбах, но не вышли из нее.

Важное замечание, что «Вольфсбергу» повезло в нынешнем сезоне. Они заняли третье место в австрийской Бундеслиге благодаря снятию очков у ЛАСКа из-за нарушения ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Портал Transfermarkt оценил состав «волков» в 12 млн евро. Кажется, что это легкий соперник для армейцев, что доказывают коэффициенты букмекеров. На то, что «Вольфсберг» выйдет из группы можно поставить с коэффициентом 3,15. Для сравнения на выход ЦСКА из группы коэффициент 1,38.

«Фейноорд» - опыт с Диком Адвокатом

Клуб из Нидерландов уже более приличная проблема для ЦСКА. Главным плюсом «Фейноорда» стал Дик Адвокат, который возглавил команду в октябре 2019 года. Интересно, что на тот момент «Гордость юга» занимала 12-е место в чемпионате, а завершила на третьем.

Команда входит в топ-3 высшего дивизиона Нидерландов вместе с ПСВ и «Аяксом». «Фейноорд» регулярно принимает участие в международных турнирах, но часто не удачно. Прошлый сезон «Гордость юга» провалила в группе с «Порту», «Рейнджерс» и «Янг бойз» и заняла четвертое место.

Кого нужно принимать во внимание ЦСКА в матчах с Нидерландами? Это полузащитник Стивен Бергейс. Футболист в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром лиги с 15 мячами и 7 ассистами, а в этом уже за три игры наколотил четыре гола. Дик Адвокат использует схему 4-3-3, Бергейс играет на позиции правого нападающего. Поэтому армейцам стоит обратить внимание на суперзабивного голландца и попытаться его прикрыть. Если защитники ЦСКА успеют восстановиться от травмы, в том числе Георгий Щенников, то, скорее всего, это сделать удастся. «Фейноорд» вместе с «Динамо» Загреб имеет одинаковые коэффициенты на выход из группы – 1,7.

«Динамо» Загреб – самый опытный участник группы

«Динамо» Загреб в своей лиге не испытывает проблем. А на международной арене старается проявить себя по полной. Обычно Загреб выступает в Лиге чемпионов, но почти всегда занимают четвертые места. Однако недавно «Динамо» провело удачный сезон в Лиге Европы, дойдя до 1/8 финала.

Гордость и боль «Динамо» - буйные фанаты. Политику и футбол они мешают без всякой меры, враждебно настроены к России (в основном из-за Сербии и Украины), а ножи и биты – их частый арсенал в разборках с болельщиками соперников. Так что запрет УЕФА на проход на стадион фанатов от команды гостей может уберечь матч «Динамо» - ЦСКА от беспорядков.

На данный момент есть два игрока, которые могут создать проблемы ЦСКА. Это Мислав Оршич и Марио Гавранович. Первый в прошлом году был в пятерке лучших бомбардиров с 13 мячами, а второй сейчас забивает очень много. Хорваты используют схему 4-3-2-1, где Гавранович и Оршич занимают позиции под нападающим. Хотя армейцы пока не купили нового опорника, кажется, что подопечные Виктора Гончаренко справятся с клубом из Загреба.

Кто выиграет группу К (коэффициенты)

ЦСКА – 2,5

«Фейноорд» - 3,5

«Динамо» Загреб – 3,5

«Вольфсберг» - 7,5

Удастся ли армейцам избежать провала прошлого года (невыход из группы) – узнаем совсем скоро. Первые матчи группового этапа Лиги Европы состоятся в 22 октября. Конечно, если не помешает новая волна коронавируса.