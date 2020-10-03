Мировая элита в панике: следствие по делу миллиардера-педофила Эпштейна намерено опубликовать имена всех его друзей

В середине 2019 года Эпштейна арестовали, обвинив в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, жестоком обращении с ними и изнасилованиях Фото: EAST NEWS

Не только американская, но и вся мировая элита готовится к апокалипсису, предтечей которого стало расследование грязных дел финансиста Джеффри Эпштейна. Оно может поставить крест на карьере сотен политиков и знаменитостей Нового и Старого света. А всему виной - похоть и развлечения.

Кутила Джеффри Эпштейн был знаменит своими вечеринками для избранных. Они проходили в его особняках по всему свету, а также на его собственном острове Литтл Сент-Джеймс, прозванным «Остров педофила» и входящим в состав Виргинского архипелага. Название появилось неслучайно - участницами праздников становились юные и подчас несовершеннолетние девушки, обязанные развлекать гостей. Они не только мило болтали с ними о том о сем, но и ублажали сильных мира сего в спальнях.

В списках приглашенных были известные политики, бизнесмены, артисты, ученые. Многие из них были частыми пассажирами личного лайнера Эпштейна, у которого тоже было собственное название - «Лолита Экспресс».

В середине 2019 года Эпштейна арестовали, обвинив в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, жестоком обращении с ними и изнасилованиях.

Особняк Джеффри Эпштейна в Палм-Бич Фото: REUTERS

Арест миллиардера заставил многих напрячься. Но буквально через месяц финансиста нашли мертвым в нью-йоркской тюрьме. Следствие объявило, что Эпштейн покончил с собой. Его дружки с облегчением выдохнули – все тайны он унес с собой в могилу.

Но через год ФБР задержало подругу и помощницу Эпштейна, 58-летнюю Гислейн Максвелл, дочь британского медиамагната. Именно она помогала миллиардеру организовывать вечеринки, вербовала подходящих девочек. Кроме того, выяснилось, что дома и поместья Эпштейна были нашпигованы видеокамерами. И пока неизвестно – располагает ли ФБР пикантной видеоподборкой, которую год за годом тщательно увеличивал финансист.

Все занервничали вновь. И, как выяснилось, не напрасно. Адвокаты уверены, что Гислейн рано или поздно, ради собственного спасения, начнет сотрудничать со следствием, называя фамилии тех, кто принимал участие в оргиях на «Острове педофила». Уже сейчас в прессе мелькают имена знаменитостей, среди которых - Билл Клинтон, Дональд Трамп, британский принц Эндрю, режиссер Вуди Аллен, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр. И это лишь малая порция имен, которые намерено обнародовать следствие.

НОВЫЕ ИМЕНА

На днях в материалы расследования были подшиты полётные журналы личного пилота Эпштейна Дэвида Роджерса, которые он вел с 1998 по 2019 годы. В них указаны имена всех пассажиров, бывавших на бортах четырех вертолетов и трех самолетов эпштейновского авиапарка, включая «Лолита экспресс».

Разумеется, что это не будет являться подтверждением того, что все эти люди знали о педофильских наклонностях миллиардера и принимали участие в оргиях. Но, как известно, нет дыма без огня.

ФБР задержало подругу и помощницу Эпштейна, 58-летнюю Гислейн Максвелл, дочь британского медиамагната Фото: REUTERS

Сотрудничать со следствием начал и личный шеф-повар Эпштейна Адам Пэрри Лэнг. Он работал на него с 1999 по 2003 годы и уже заявил, что за четыре года службы не ничего такого не видел. Но среди прочего признался, что несколько раз обслуживал британского принца Эндрю.

Также всяческое содействие расследованию оказывает дворецкий Альфредо Родригес, работавший на финансиста в начале 2000-х годов. Он доложил следователям, что у него всегда были подозрения по поводу того, что некоторые девушки, бывавшие в доме Эпштейна, не достигли совершеннолетия. Его догадки связаны с тем, что по утрам они ели хлопья с молоком, как и его дочь-подросток.

ТРАМП И ХУДОЖНИЦА

Косвенно дело Эпштейна уже негативно отразилось на рейтингах действующего президента США Дональда Трампа, который несколько раз (но еще до избрания на президентский пост) гостил в особняках миллиардера, посещал организованные им вечеринки, а также летал на его частном самолете.

- Многие говорят, что он любит красивых женщин так же сильно, как и я, и особенно женщин помоложе. Без сомнений, Джефф наслаждается такой жизнью, - заявил как-то раз Трамп, назвав Эпштейна своим хорошим другом и превосходным парнем.

Об одной из встреч Трампа и Эпштейна рассказала художница Мария Фармер, работавшая на финансиста. События разворачивались 25 лет назад в офисе Эпштейна в Нью-Йорке.

- Было девять часов вечера, и офис был совершенно пуст. Я сидела в спортивном костюме. - вспоминает Фармер, которой тогда было 25 лет.

Трамп, зайдя в офис, сразу активно заинтересовался девушкой, но Эпштейн его урезонил, сказав: «Нет-нет, она не для тебя».

Но это заявление не такое опасное, в отличие от показаний сексуальных рабынь Эпштейна. Все они утверждают, что Дональд Трамп присутствовал на его вечеринках, пусть при этом и никогда не участвовал в оргиях.

26 ПЕРЕЛЕТОВ

Тень Эпштейна очернила и без того не такой уж и светлый образ еще одного президента США - Билла Клинтона. Свидетельницы рассказали, что в один из вечеров видели его среди гостей в компании двух молодых девушек.

- Эпштейн отшутился и сказал, что Клинтон в большом долгу перед ним. Он никогда не говорил, что это был за долг, - вспоминает одна из жертв.

О дружеских отношениях, которые связывали миллиардера и политика, было известно многим. После самоубийства Эпштейна следователи нашли в его нью-йоркском особняке портрет, на котором был изображен Клинтон… в синем платье и красных туфлях.

Помимо этого, Билл частенько совершал перелеты на самолете Эпштейна. Следователи насчитали 26 его полетов на «Остров педофила».

- Клинтон ничего не знал ни об ужасных преступлениях, в которых Эпштейн признался, - заявил представитель бывшего президента сразу после того, как стало известно, что миллиардер свел счеты с жизнью.

В особняке Эпштейна нашли странную картину «Клинтон в синем платьице».

ПРИНЦ-ИЗВРАЩЕНЕЦ

Пока что больше всех сейчас приходится волноваться британскому принцу Эндрю. Уже очевидно, что не простая мужская дружба связывала его с миллиардером. Одна из жертв Эпштейна, Вирджиния Джуффре, заявила, что принц Эндрю, которого ей будучи несовершеннолетней неоднократно доводилось ублажать, - настоящий насильник и извращенец.

- Это не принц из сказок, которые вам читают в детстве! – заявляет она.

Герцог Йоркский опровергает сексуальные контакты и с Вирджинией, и вообще с несовершеннолетними.

Пока что больше всех сейчас приходится волноваться британскому принцу Эндрю Фото: REUTERS

Этот скандал подорвал его авторитет на родине. Британцы всегда по-особенному тепло относились к нему, но теперь резко критикуют любимого сына королевы за то, что он не осудил Эпштейна. Вместо этого, герцог в открытую назвал миллиардера своим другом, благодаря которому узнал многое о мире финансов.

На фоне этого скандала королевская семья отстранила Эндрю от исполнения официальных обязанностей, и принц превратился в изгоя. Сейчас сотрудники ФБР добиваются возможности его допросить.

ЧЕРНАЯ МЕТКА

Генпрокурор Виргинских островов Дениз Джордж уже разослала повестки явиться в суд целому ряду знакомых покойного Эпштейна. Среди них - миллиардер Гленн Дубин и его супруга Ив Андерссон-Дубин, основательница нью-йоркского Института по изучению рака груди. Когда Дубины гостили у Эпштейна, финансист отправлял девушек удовлетворять главу семейства. А Андерссон приписывают роман с финансистом. Помимо этого, Дубина подозревают в коррупционных и финансовых махинациях, которые он на пару проворачивал со своим приятелем.

Ждет генпрокурор и экс-президента Гарварда и советника Барака Обамы Ларри Саммерса. Он тоже часто летал на личном самолете Эпштейна.

В списке получателей повесток - 82-летнего владелец лейбла Victoria`s Secret Лесли Векснер, который в 2007 году публично объявил, что ставит крест на дружбе с Эпштейном. А год назад он обвинил его в присвоении крупной суммы денег.

- Теперь я знаю, что доверился совершенно не тому человеку, и я глубоко раскаиваюсь в том, что наши пути вообще когда-то пересеклись, - сетует Векснер.

Чтобы избежать черной метки, некоторые бывшие друзья Эпштейна открестились от близкого знакомства с ним. Так правнучка сэра Уинстона Черчилля, Клементина Хамбро, заявила, что летать на самолетах Эпштейна летала, бывать на его острове бывала, но вот сама чуть было не попала в ловушку: миллиардер якобы ее домогался.

Бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон и экс-лидер демократического большинства в Сенате США Джордж Митчелл заявили, что не бывали на «Острове педофила». Хотя секс-рабыни миллиардера называют их среди своих постоянных «клиентов».