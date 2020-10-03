«Мы вправе смотреть вперёд, где команда выйдет в еврокубковую весну»: Корнаухов - о группе ЦСКА в Лиге Европы

В прошлом футбольном году красно-синим не удалось пройти дальше группового этапа Лиги Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В групповом этапе Лиги Европы ЦСКА сразится с чемпионом Хорватии - загребским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом». Своих соперников московские «армейцы» узнали в пятницу и получили шанс реабилитироваться за неудачу прошлого сезона. Напомним, в прошлом футбольном году красно-синим не удалось пройти дальше группового этапа Лиги Европы.

«Комсомолка» попросила оценить шансы ЦСКА в группе экс-защитника «армейцев» и сборной России, а ныне директора академии ЦСКА Олега Корнаухова. По словам эксперта, у московской команды есть все шансы выйти в еврокубковую весну, но лёгкими матчи не будут.

- Группа равная. Может быть, особняком стоит загребское «Динамо» и в какой-то степени «Фейеноорд», но, думаю, по силам абсолютная равная группа, даже австрийский «Вольфсберг». У австрийцев в клубном футболе сейчас появляются хорошие футболисты, - будет очень сложно, но возможно. Тем более, что «армейцы» стали сильнее, чем в прошлом году, когда играли в группе Лиги Европы, - отметил Корнаухов. Стоит задача выйти из группы, и шансы есть.

Каждый опыт сказывается. Те ошибки, которые были допущены в прошлогодних встречах, будут учитываться. Ну и команда стала сильней, команда стала опытней, гибче, появились новые футболисты, легионеры. Здесь мы вправе смотреть вперёд, где команда выйдет в еврокубковую весну.

Корнаухов оценил каждого из соперников ЦСКА и рассказал, с кем именно предстоит играть московским «армейцам» этой осенью в Европе.

- «Динамо» Загреб продали несколько футболистов, но они работают на этот рынок, они таким способом зарабатывают - выращивают футболистов. Там всегда появлялись много качественных футболистов, которых они в молодом возрасте продевали в ведущие клубы Европы. Это их бизнес-проект. Сейчас опять идут на первом месте. Может быть, нет такой силы, как в прошлом году, но это всё дело наживное. Здесь очень будет непросто.

Что касается «Фейеноорда» - голландский футбол атакующий, тоже очень интересный. Под руководством всем нам известного Дика Адвоката, они тоже очень хорошо стартовали в чемпионате. Думаю, что те молодые футболисты, которые там есть, тоже должны себя продавать, и продавать через еврокубки.

Австрийцы - у них футбол выходит на новый уровень, появляются новые команды. Тот же Зальцбург - младший брат Лейпцига. Многие команды играют на групповой стадии в Европе. Везде есть качественные футболисты. Всё это будет очень непросто.

Главный вопрос после оглашения соперников ЦСКА: нужны ли красно-синим усиления. Олег Корнаухов рассказал, что одним из главных усилений будет возвращение из лазарета игроков, которые уже есть в активе у Виктора Гончаренко.

- Любое усиление на любой позиции будет только на благо. Что касается текущего состава, тут всё в порядке. Если поправятся все травмированные футболисты, уверен, команда очень мощно может выступить. Задача, наверное, выйти из группы. Но для ЦСКА никаких других целей никогда не ставилось, только самые лучшие.