Постпред РФ при ООН: Арктика, прежде всего, принадлежит человечеству

В течение октября наша страна председательствует в Совете Безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ООН продолжается юбилейная, 75-я Генеральная Ассамблея ООН. В течение октября наша страна председательствует в Совете Безопасности.

На предписанной протоколом первой пресс-конференции страны-председателя постоянный представитель Российской Федерации при ООН изложил приоритеты и планы российской внешней политики на период председательствования в Совбезе и ответил на вопросы журналистов.

Один из вопросов касался тиражируемой западными СМИ «стратегии российского правительства по захвату Арктики».

- Мы никогда не говорили, что Арктика принадлежит России, – выразил свое удивление российский постпред. - Арктика, прежде всего, принадлежит человечеству. Мы говорим, что она должна быть зоной сотрудничества, а не конфронтации. Это наша давняя позиция по этому поводу… Мы не хотим наращивания военной мощи или военной активности в Арктике. Не хотим, чтобы она превратилась в еще одну арену противостояния.

Он также добавил, что интересы к этой части планеты есть не только у России, но и у США, Канады, Норвегии и даже тех стран, которые географически расположены совсем в других регионах. Например, Южная Корея и Япония заинтересованы в арктических морских путях, поскольку они гораздо короче, чем проходящие вдоль берегов Африки или через Суэцкий канал.

- Арктика должна быть зоной взаимного и плодотворного сотрудничества для всех. – резюмировал Небензя.