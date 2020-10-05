Рисковая экспедиция «Седова»: впервые за 140 лет по Северному морскому пути идет парусник

"Седов" - самое большое учебное парусное судно в мире. Фото - Виктор Гуменюк

Парусник «Седов» идет по Северному морскому пути (он же СМП для краткости). Идет прямо сейчас, когда вы читаете этот текст.

Для людей, понимающих в морском деле, уже эта фраза – повод если не насторожиться, то по крайней мере сгустить задумчиво брови. Для тех, кто не в теме – дальше будут объяснения.

Последний раз парусником, который успешно прошел Северным морским путем, был барк «Вега» шведа Адольфа Эрика Норденшёльда в 80-х годах аж XIX века. Впрочем, в экспедиция была интернациональная – в ней участвовали и итальянцы, и русские. А предприниматель Александр Сибиряков снарядил в поддержку «Веги» пароход «Лена», который шел рядом часть пути. Летом 1878 года «Вега» ушла от берегов Норвегии. За одну навигацию пройти весь СМП исследователи не смогли, пришлось зимовать во льдах. И только летом 1879 года рисковым мореплавателям удалось добраться до восточного берега Камчатки.

И вот спустя 140 лет уже в обратном направлении – из Владивостока через Мурманск в Калининград - отправился барк «Седов». И если экспедиция нашего парусника пройдет успешно (уверен, что так и будет) – «Седов» станет первым парусным судном, которое преодолеет СМП за одну навигацию.

Почему такой похож сложен, надеюсь, понятно. За полторы сотни лет в Северном ледовитом океане мало что изменилось. Широты это суровые и непредсказуемые.

Но Северный морской путь – кратчайший водный маршрут из европейской части России на Дальний Восток и, естественно, обратно. Грузы везти этим путем и экономически, и политически выгодно. С другой стороны, на Севере сейчас разрабатывается множество месторождений – от нефтяных на шельфе до редкоземельных на островах и на континенте. И нужно обеспечить их перевозку. Самыми разными ведомствами многое делается для того, чтобы СМП стал надежной транспортной артерией страны.

Безопасность всех, кто на борту - на "Седове", естественно, в приоритете. Фото - Виктор Гуменюк

Поэтому экспедиция «Седова» - это не просто испытание для команды и курсантов. Это часть большого российского проекта освоения Арктики. Если по СМП пройдет парусник – значит и другие суда могут себя на этом пути чувствовать более уверенно.

Решение о сложном и необычном переходе «Седова» с Дальнего Востока в порт приписки Калининград было принято на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению в 2019-2020 годах кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Федерального агентства по рыболовству.

Справка «КП».

Барк был построен в 1921 году в Германии для перевозки грузов между портами Европы и Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной Азии и Океании.

На сегодня «Седов» - самый большое учебное парусное судно в мире. И один из парусников, оснащённых двигателем. В 2013 году во время очередного переоборудования судна на нем был установлен новый главный двигатель Wärtsilä – 2100 л. с. Мощность судовой электростанции около 450 кВт.

Капитан барка Виктор Юрьевич Николин. Фото - Виктор Гуменюк

Барк, несмотря на год постройки, абсолютно современное судно. На нем установлено новейшее радионавигационное оборудование – от системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП) и электронной картографии до систем ИНМАРСАТ, ГЛОНАСС.

Длина «Седова» - 117,5 метров.

Водоизмещение – более 6,3 тыс. тонн.

32 паруса занимают площадь около 4,2 квадратных км.

Высота грот мачты от ватерлинии 53,5 метра.

На борту могут разместиться до 220 человек. Экипаж 60 человек. Остальные – курсанты, руководители практики, ученые.

Автономность судна ограничена вместимостью морозильных камер, предназначенных для хранения продовольствия, и составляет 50 суток.

Вместимость емкостей, где расположены запасы топлива, 210 тонн, а пресной воды – 860 тонн.

На борту - курсанты из двух вузов. Фото - Виктор Гуменюк

Северная экспедиция барка в вопросах и ответах

- Нужно ли было дополнительно готовить барк, чтобы он отправился в северные широты?

- Корпусные конструкции барка соответствуют ледовым усилениям, как того требует Российский морской регистр судоходства.

Капитан судна Виктор Юрьевич Николин имеет большой опыт судовождения в высоких широтах. Дополнительную подготовку прошел капитан-наставник Михаил Вячеславович Новиков - он тоже на борту. Некоторые члены экипажа, в том числе боцман, старший механик хорошо знакомы с северными морями. Но все равно перед выходом в экспедицию часть судоводителей во Владивостоке прошли дополнительную подготовку по плаванию в полярных водах.

При этом в северных морях «Седов» не новичок, конечно же. Барк посещал порты Исландии, Норвегии, архипелага Шпицберген. Побывал в районе Земли Франца-Иосифа.

Среди курсантов есть и девушки. Фото - Виктор Гуменюк

Но в любом случае, как положено, перед выходом в рейс во Владивостоке судно инспектировали представители российского морского регистра судоходства, подтвердили техническую готовность «Седова» к сложному плаванию. Для курсантов и экипажа закуплена теплая одежда. Проведено дооборудование судна. Закуплены и установлены на палубе новые прожекторы.

- Насколько оправдан риск, учитывая, что на борту больше сотни совсем молодых людей - курсантов?

- Предполагается, что основную часть маршрута «Седов» пройдет, как обычное судно с механическим двигателем. В первой половине экспедиции экипажу повезло с погодой – было солнечно и температура днем поднималась до +5-+7 градусов (а это тепло по северным меркам). Поэтому, например, почти все Чукотское море пройдено под парусами.

Администрация СМП «ведет» барк. И, если понадобится, безопасную навигацию судна

обеспечат буксиры экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ Росрыболовства – Дальневосточного и Северного.

- Кто будет страховать "Седов", если барк все-таки встретится со льдами? Ведь уже начался второй осенний месяц – в Арктике это уже зима.

- Когда судно поднимается на 78 градус северной широты, его подстраховывают ледоколы Атомфлота. В случае необходимости «Седову» будет обеспечена ледовая проводка. Решено, что при появлении на маршруте битого льда «Седов» будет становиться в укрытие. Но пока судну везет - оно не встретилось со льдами.

Торжественное построение. Фото - Виктор Гуменюк

- Как отбирали курсантов в необычный поход?

- Отбор курсантов для работы на «Седове» всегда строгий. Морскую практику на парусном флоте Росрыболовства обязательно должны проходить будущие моряки. Это необходимо для получения плавательного ценза и первого диплома о присвоении квалификации. Сейчас на «Седове» идут будущие радисты, судоводители, электрики, мотористы, механики.

В образовательный комплекс Росрыболовства входят 5 университетов, 9 колледжей и техникумов и три учебно-парусных судна. «Паллада» обеспечивает практику на Дальнем Востоке, «Седов» и «Крузенштерн» - на Севере и Западе страны.

В нынешней экспедиции на борту курсанты из Калининградского и Мурманского технических университетов.

- Проводятся ли научные исследования в рейсе?

- На борту судна - группа ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Исследователи собирают данные о загрязнении пластиком морей Северного Ледовитого океана. Несмотря на большое количество уже имеющихся данных о распределении пластика в Мировом океане, достоверных данных о загрязнении им Арктических морей мало для оценки масштабов загрязнения воды, дна, влиянии на жизнь морских организмов.

Во время перехода «Седова» будет проведена оценка загрязнения пластиком вод Северо-Западной части Тихого океана и Арктических морей. Выполнены океанографические наблюдения в западной части Берингова моря и в Арктических морях.

А еще ученые читают курсантам лекции по основным направлениям рыбохозяйственных исследований, промысловой океанографии, экологическим проблемам. Рассказывают о результатах исследований ВНИРО по оценкам запасов промысловых рыб и млекопитающих в северо-восточной части Тихого океана и Арктике.

Впрочем, курсанты не только прослушали теорию. Несколько дней «Седов» сопровождала стая китов.

- Сколько людей сейчас на борту?

- Практику на паруснике проходят 136 курсантов. Постоянный экипаж 64 человека. Есть научная группа и представители СМИ. Всего 210 человек.

Эксклюзив

Парусные авралы все равно проводили

- Особенность нынешнего плавания в разнице температур. В обычном плавании экипаж и курсанты трудятся в оптимальных широтах для парусника, - рассказал капитан-наставник Михаил Вячеславович Новиков, - Когда в море температура +15… +20 градусов – это комфортно. А сейчас мы шли под парусами, когда температура была около пяти градусов тепла. Часть занятий, которые в обычном плавании проходили бы на палубе, была перенесена во внутренние помещения. Курсанты красят, ремонтируют часть мебели в своих кубриках. Учатся вязать узлы.

Парусные авралы случаются не так часто, как во время переходов при теплой погоде (аврал в данном случае это не ЧП – так называется операция по постановке и уборке парусов на судне -А.М.). Но все-таки случаются, когда позволяет погода, направление ветра и можно обеспечить безопасный подъем на мачты.

Где сейчас?

Сейчас «Седов» находится уже в суровом Карском море. Облачно. Временами идет снег. Следующий порт, в который он должен прибыть – вахтовый поселок Сабетта.

А в конце ноября парусник вернется домой – в Калининград.