Руководство ООН заявило, что к управлению государствами должны подключаться женщины и молодежь

Антониу Гутерриш уверен, что время немолодых мужчин в галстуках, которые решают судьбы мира, подошло к концу Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уверен, что время немолодых мужчин в галстуках, которые решают судьбы мира, подошло к концу, а в современных условиях к управлению государствами необходимо активно привлекать женщин и молодежь.

- Сегодня нашим странам нужно руководство, в котором представлены как мужчины, так и женщины. Недавние исследования показывают, что женщины-лидеры быстрее отреагировали на пандемию, заняли правильную позицию, опирающуюся на достоверную информацию, проявили больше сочувствия и, объединив усилия всех членов общества, добились лучших результатов, – заявил Гутерриш.

По его мнению, следствием кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, стал рост социальной несправедливости и недоверия людей к решениям политиков. Генеральный секретарь ООН считает, что для выхода из сложившейся ситуации потребуются усилия всех членов общества, а одним из условий нормализации положения в мире должно стать налаживание связей между поколениями.

С мыслями Гутерриша полностью согласна Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

- Во-первых, участие [общества] – это важнейший принцип управления. Я сама возглавляла страну (в 2006-2010 и 2014-2018 гг. Бачелет была президентом Чили – Прим. ред.) и знаю, что порой бывает непросто отреагировать на критику, звучащую со всех сторон. Но именно участие [граждан] позволяет найти самые правильные решения и достичь наилучших результатов. Оно дает возможность высказать обиды и воспринять их, помогает залечивать раны и устранять несправедливость. Оно расширяет возможности сообществ и способствует достижению компромиссов и налаживанию партнерских отношений», – заявила она.