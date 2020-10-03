Биография Джо Байдена: что известно о кандидате в президенты США 2020

Джо Байден, радует американцев своими очередными скелетами в шкафу чуть ли не каждый день Фото: REUTERS

До главного дня календаря американской политики остается чуть больше месяца. Именно сейчас, под занавес предвыборной гонки, СМИ традиционно публикуют самый отвязный компромат на главных кандидатов. Считается, что за оставшиеся, считанные недели избиратель запомнит именно эти сведения, придя на участок с «правильным» настроением.

Но если о действующем президенте Дональде Трампе откопать что-то новое сложно (все громкие обвинения в «сговоре с Кремлём» так и остались пустыми фразами) — то его главный оппонент, демократ Джо Байден, радует американцев своими очередными скелетами в шкафу чуть ли не каждый день.

Неприятные факты биографии Джо Байдена — далеко не тайна, но за давностью лет («старина Джо» в политике уже почти полвека) о них многие забыли. А вот если собрать все его проколы вместе — портрет возможного президента США получается весьма неприглядный.

БАЛКАНСКИЕ СХЕМЫ

Январь 2009 года, новоизбранный президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден въезжают в Белый дом, расставляют на столах семейные фото.

Фигура вице-президента в американской политике традиционно была скорее декоративной (вспомните, например, чем прославился нынешний «свадебный генерал» на этом посту — Майк Пенс? Вот именно – ничем!). Однако в 2009 году Байден и другие влиятельные демократы надавили на новичка Обаму: ты, мол, молодой, в международной политике всё равно пока ничего не понимаешь, отдай её нам.

И Байден стал курировать всю внешнюю политику США в отношении стран Восточной Европы. Это сейчас 77-летний Джо выглядит потерянным стариком и путает в публичных выступлениях Сербию с Хорватией. А тогда он был настоящим балканским лисом — энергичным и хитрым.

Особенно его интересовало «государство», лишь годом ранее с подачи США появившееся на карте — отторгнутое от Сербии Косово.

В этом мятежном крае Байден считается одним из отцов-основателей — в свою время он выбил целых 2 миллиарда долларов на реконструкцию Косово по линии гуманитарных программ, из которых США финансируют «развитие демократии» по всему миру.

Помимо этих астрономических сумм, Байден обеспечил для частично признанной республики миллионы долларов из бюджета некоммерческой организации Millennium Challenge («Вызовы тысячелетия»). Это малоизвестное у нас агентство грантовой помощи формально даже не подчиняется правительству США — то есть о том, на что потрачены деньги, Байдену можно было не отчитываться.

Неудивительно, что злые языки утверждали, будто «демократ» брал у косоваров с этих денег откаты. Проверить такие обвинения невозможно, но одна странность есть. В Косово лет 10 назад работал сын Байдена, Бо.

Чем он там занимался (и в каком конкретно году) — вам никто не расскажет, в официальной биографии Байдена-младшего — об этом всего одна строчка: консультировал молодое государство по стратегическим вопросам.

Байден и другие влиятельные демократы надавили на новичка Обаму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Параллельно в 2007-2015 годах Бо Байден был прокурором штата Делавэр (да, оказывается, такое возможно: работать в региональной американской прокуратуре и одновременно на долгие месяцы уезжать в качестве «прикреплённого специалиста» в одну из самых коррумпированных стран Европы).

Вдобавок, штат Делавэр — известная офшорная зона. На этом основании критики Байдена утверждают, что отец и сын могли организовать схему по расхищению финансовой помощи для Косово, выводя деньги на фирмы-однодневки назад в США под крышей прокуратуры.

Эти обвинения уже не проверишь — в 2015 году Бо Байден умер в возрасте 46 лет от рака мозга, унеся семейные тайны в могилу.

ОБЪЯТИЯ С БАНДИТОМ

В любом случае, отец и сын вели в Косово бурную деятельность, встречались с самыми отъявленными националистами.

Кульминацией балканских гастролей дядюшки Джо стал август 2016 года, когда тот дал пресс-конференцию с президентом Косово Хашимом Тачи, на которой политики обнимались как родные.

Тачи связывают с наркомафией и нелегальной торговлей человеческими органами (и это не какие-то слухи из соцсетей, а данные экспертного доклада, опубликованного Советом Европы в 2010 году). Сейчас его обвиняют в военных преступлениях времён гражданской войны в Югославии, и есть большая вероятность, что в ближайшее время этого человека вызовут для показаний в Гаагский трибунал.

Теперь вы понимаете, почему старый лис Байден встречался с Тачи именно в августе 2016 года: вместе с Обамой он досиживал в Белом доме последние месяцы, и отчёт перед избирателями, зачем он рукопожимал откровенного бандита, можно было уже не держать.

В Косово лет 10 назад работал сын Байдена, Бо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОДДЕРЖКА УБИЙСТВА СЕРБОВ

Перед той «исторической» встречей с Тачи, Байден посещал Белград, обещал Сербии новые перспективы евроатлантической интеграции. Если кто забыл: когда в 1999 году эта страна попытался подавить сепаратистское движение Косово и разогнать окопавшихся там боевиков — НАТО организовал бомбардировки Югославии с циничными безнаказанными атаками по гражданским объектам.

О, тогда, в девяностые, Байден говорил о сербах, используя совсем другие выражения. Он бывал в Белграде ещё при Слободане Милошевиче в 1993 году, называя югославского лидера военным преступником.

Как пишет Байден в мемуарах под названием «Сдерживать обещания»: «Он (Милошевич) - сукин сын, но знает своё дело. И не остановится, пока Запад его не остановит».

В интервью CNN в том же 1993 году Байден дал оценку всему сербскому народу: «Сербы — безграмотные дегенераты, детоубийцы, мясники и насильники».

Естественным продолжением этих слов стал призыв к бомбардировкам Белграда. В интервью американскому еженедельнику Time в 1993 году, в разгар гражданской войны в Югославии, Байден высказался ещё конкретней: «США должны возглавить Запад в решительном ответе на сербскую агрессию, начав с воздушных ударов по позициям сербской артиллерии». Военные преступления противников сербов — хорватов, боснийцев и косоваров — его не интересовали.

Вот такая политическая гибкость и избирательная слепота. Нынче-то нашему герою лепят имидж мудрого либерала и противника войн, но многие помнят всё.

В этом мятежном крае Байден считается одним из отцов-основателей — в свою время он выбил целых 2 миллиарда долларов на реконструкцию Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИЛЛИАРДНЫЕ ТЕНДЕРЫ

Сейчас Байден, баллотируясь в президенты США, подчёркивает, что «не разбогател за несколько десятилетий в политике». В последнее время, правда, он заработал миллионы на продаже мемуаров и гонорарах за выступления, однако себя по-прежнему называет «Джо из среднего класса».

При этом семейная фирма другого сына Байдена — Хантера, как уже многократно писали СМИ, получала миллионные переводы от дельцов из Украины и России с сомнительной репутацией — якобы «за бизнес-консалтинг».

И ведь не придерёшься: хорошая консультация может и сто тысяч долларов стоить. Хотя на деле это больше похоже на взятки (как «куратор Украины и Восточной Европы» в Белом Доме — Байден имел достаточно влияния, чтобы продавать свои услуги решалы местным олигархам).

Другой сын нашего героя, Джеймс, в 2010 голу создал строительную фирму под названием HillStone International. Уже в 2011 году юное дарование получило контракт от правительства США в $1,5 миллиарда на «реконструкцию Ирака» (который американцы за время многолетней войны и оккупации сами же и разрушили).

За эти деньги небольшая фирма Байдена-младшего должна была построить и отремонтировать 500 тысяч зданий в Ираке. Надо ли говорить, что контракт не был выполнен, ни новых, ни реконструированных домов никто так и не увидел, зато часть денег благополучно утекла в неизвестном направлении — надо думать, всё в те же семейные офшоры.

Впрочем, когда твой папа работал в Белом доме, а твой брат — в прокуратуре, кого это волнует?