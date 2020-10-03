Без кредитов, зато с дачей и машиной: На что тратят деньги пожилые

73% пожилых не имеют кредитов и ипотеки, у 60% есть дача, у 43% - автомобиль Фото: Артем КИЛЬКИН

БИЗНЕС НЕ ЗАМЕЧАЕТ ПОЖИЛЫХ

Старшее поколение традиционно мало интересует отечественный бизнес, мол, у них скромные доходы, они всюду экономят, мало что покупают и не пользуются интернетом. Производители и ритейлеры не рассматривают потребителей возраста 50+ наравне с другими, не обращают внимания на их потребности, не инвестируют в разработку продуктов и услуг для пожилых. Предприниматели привыкли ориентироваться на миллениалов (21-37 лет) и поколение Z (старше 20 лет).

Настолько ли старики мало тратят, чтобы бизнес относился к ним так предвзято? Для этого по запросу портала «Баба-Деда» GfK RUS провела исследование «серебряной» экономики страны, учитывающее специфику потребления.

БЕЗ КРЕДИТОВ, НО С ДАЧЕЙ И МАШИНОЙ

Выводы удивили даже самих исследователей. Выяснилось, что 25% домохозяйств в стране состоят только из людей старше 50 лет. Больше половины «пожилых» домохозяйств — это домохозяйства-одиночки, состоящие из одного человека. А вклад семей 50+ в объем потребления продуктов и товаров широкого потребления — 21% или почти 2 триллиона рублей.

73% пожилых не имеют кредитов и ипотеки, у 60% есть дача, у 43% - автомобиль. Да, доходы у них скромнее, но, в отличие от молодежи, которая погрязла в ипотеках, автокредитах и арендах жилья, пенсионеры могут себе позволить тратить бОльшую часть средств на товары повседневного спроса.

ДЕШЕВОЕ ПОКУПАЮТ НАРАВНЕ СО ВСЕМИ

Миф о том, что старики покупают только дешевое, развеян. Премиальный сегмент приобретает 17% старшего поколения и 18% населения всей страны, среднеценовой сегмент у пенсионеров пользуется даже большей популярностью (23% против 21%), дешевых товаров пожилые берут всего на 2% больше, чем по стране в целом (24% против 22%).

Уже сейчас старшее поколение является одной из ключевых покупательских групп. Так, все домохозяйства России, состоящие из 2-3 человек, на продукты и ширпотреб в месяц тратят 14 625 рублей, в то время как семьи 50+, состоящие из 1-2 человек — 12 234 рубля.

Всего на еду пенсионеры тратят 75% потребительской корзины, на лекарства — 12%.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ТРАТЯТ НА МЯСО И МОЛОКО

Из продуктов питания пожилые семьи тратят большую долю денег на мясные (20%), молочные продукты (17%), свежие фрукты и овощи (14%), рыбные продукты (5%), хлеб (4%) и яйца (2%) для своей корзины, чем население страны в целом.

Население в целом спускает больше всего денег на напитки (14%), бакалею (11%), сладости и перекус (9%) и замороженные продукты (3%).