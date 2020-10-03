«Он сильный человек и долго сражался за жизнь»: Николаев, Пугачева, Шифрин вспоминают друга Александра Кальянова

Александр Кальянов, Филипп Киркоров, Евгений Болдин, Игорь Николаев в 2007 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Старое кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя…» - клип на эту песню в исполнении Александра Кальянова сегодня размещают его друзья в социальных сетях. Просят вспомнить, помнить. Звукорежиссер и певец Александр Кальянов умер 2 октября в Москве. В августе ему исполнилось 73 года, и он заезжал в конце этого лета с подарком в гости к давним друзьям семье Аллы Пугачевой. Сегодня коллеги и товарищи вспоминают Александра Ивановича.

Композитор Ирина Грибулина плачет: «Сашенька наш, Кальян Иваныч, любимый. Светлая память». Кальян Иваныч – так по-дружески звали мэтра друзья.

Максим Галкин разместил в инстаграме видео с Александром Кальяновым: «В начале августа он был у нас в гостях с подарком - привёз раритетный немецкий ламповый приёмник, который специально для нас нашёл и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей. Он уже не один год боролся с тяжёлой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приёмнику. Соболезнования всем близким».

Кальянов, Пугачева, Челобанов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алла Пугачева почтила память друга: «Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его».

Последний телеэфир с участием Александра Ивановича вышел в январе прошлого года – это была программа «Сегодня вечером», посвященная Игорю Николаеву. Николаев написал Кальянову много хитов. Во время этого эфира Алла Борисовна Пугачева делилась впечатлениями от музыкальных произведений, которые Николаев написал для Кальянова: «Я совершенно ошалела от песен, которые исполнял Саша Кальянов. Как мне нравятся эти песни! Как мне нравится Кальяша. Это настолько было попадание в личность Саши и вообще другие песни».

Игорь Николаев обещает в ближайшие дни публиковать в социальных сетях воспоминания и песни товарища: «Горе. Умер мои друг и часть меня. Он молодец, сильный человек, и долго сражался за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Александр Кальянов - звукорежиссёр. Певец. Артист. Он записал на студии практически все мои хиты того времени: от «Двух зве зд» до «Паромщика», от «Мельницы» до «Незнакомки», от «Желтых тюльпанов» до «Странника» и «Младшего лейтенанта». И при этом исподволь мы начали его сольную карьеру, и я написал ему первый сольный альбом. «Жена – жена», «Живе м мы недолго», «Свежии запах лип», «Старыи друг», «Бабка Мариула», «Заграничные конверты», «Таганка», «Ресторан качается», «Будь здоров», «Дружок», «Плохая примета - погасла сигарета» - более 50 песен! А сколько смешных и драматических истории с нами приключилось за эти годы!»

Ефим Шифрин поделился фото с Александром Кальяновым из личного архива

Юрий Лоза записывал у Кальянова первый вариант «Плота»: «Так как Саша свёл фонограмму безукоризненно, я решил и дальше сотрудничать с ним, но уже следующая песня, как говорится, встала колом. Когда в час ночи расходились по домам, я попросил его не трогать ручки до рассвета, чтобы я смог послушать наше сведение на свежую голову. Утром, как я и думал, выяснилось, что от усталости мы совершили несколько мелких ошибок, исправить которые было делом нескольких минут. Но когда я приехал на студию, оказалось, что там ночью побывал Албар (Александр Барыкин) с новой песней и всё перекрутил. Так как пульт был аналоговым и не запоминал «картинку», всё пришлось восстанавливать заново…»

Звукорежиссер и певец Александр Кальянов умер 2 октября в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лоза говорит о феномене Александра Ивановича: «Артисты шли к нему на студию косяками, потому что в звуке Саша понимал как мало кто другой. Не выговаривая половину свистящих и шипящих, он создавал при помощи приборов себе вполне приличную дикцию. Мало того, и при живых выступлениях ни у кого не возникало никакого дискомфорта от его пения. Будучи ярым звуковым перфекционистом, он очень долго возил с собой компактный концертный аппарат, причём, даже тогда, когда в этом уже не было никакой необходимости. Последние три года он болел и мало с кем общался – видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной – рак оказался сильнее...»

Ефим Шифрин делится фото их своего альбома с ушедшим товарищем: «Что ж такое. Саша Кальянов. Покойся с миром, дорогой…» И предлагает вспомнить его песни: «Живем мы недолго, давайте любить и радовать дружбой друг друга».