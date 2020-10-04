Открытие памятника Михаилу Горбачёву в Германии: прямая онлайн-трансляция

Событие приурочено ко Дню германского единства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 октября, в 17:30 по московскому времени в немецком городе Дессау откроют памятник Михаилу Горбачёву. Событие приурочено ко Дню германского единства. Автором монумента стал скульптор Берндома Гобелема.

Отметим, что это не первый памятник Горбачёву на территории Германии. В сентябре 2010 года была открыта скульптурная композиция «Отцы основатели», в которую включены бюсты экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, первого президента СССР Михаила Горбачёва и президента США Джорджа Буша-старшего. По мнению современных историков, эти политические деятели внесли наибольший вклад в мирное объединение Германии.

Ожидается, что в церемонии примут участие представители местной власти и посольства России в Берлине. Следите за прямой онлайн-трансляцией открытия памятника на сайте kp.ru.