Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против ЕС

В Москве решение Брюсселя ввести санкции против Минска расценивают как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти Фото: REUTERS

2 октября в ходе двухдневного саммита глав государств ЕС было согласовано введение санкций против Белоруссии, замораживание активов и запрет на поездки около сорока белорусских чиновников, причастных, по мнению ЕС, к фальсификациям на выборах и к разгону протестующих после голосования. Интересно, что сам Президент Лукашенко не попал в этот санкционный список, а это явно говорит о том, что Евросоюз не хочет закрывать калитку для переговоров.

В тот же день, не откладывая дел в долгий ящик, Минск, в ответ на санкционные списки ЕС, ввел «симметричные ограничения» в отношении должностных лиц стран Евросоюза, однако список лиц, попавших под санкции, не опубликовал. А также устами Министерства иностранных дел сообщил, что единый список невъездных лиц, который Минск и не планируют публиковать, действует также «в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия», и его фигуранты не смогут попасть и на территорию России.

Это подтвердили и в Министерстве иностранных дел России, что является беспрецедентным событием: возможно, впервые в новой истории Россия не вводит свои меры, а присоединяется к мерам, введенным своим союзником.

«Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии», - говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой:

"В Москве решение Брюсселя ввести санкции против Минска расценивают как «открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».

2 октября стало известно, что США также ввели санкции против белорусских чиновников. Лукашенко могут внести в этот «чёрный список» в случае если он откажется вступать в переговоры с оппонентами. При этом некоторые главы стран ЕС требовали ввести санкции против белорусского президента немедленно на этом же саммите.

Ответный минский список не публиковали ввиду, как сформулировал МИД Белоруссии, «сложившейся цивилизованной дипломатической практики». В МИД республики заодно предупредили, что дальнейшая раскрутка «санкционного маховика» может привести к более серьезным последствиям, таких как выход страны из совместных программ и проектов, пересмотру уровня дипломатического присутствия «вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений Белоруссии с ЕС и странами Европейского Союза».

Санкционная тема на саммите ЕС была поднята не только в отношении Москвы и Минска, но и в отношении своих членов Польши и Венгрии «за нарушение принципов верховенства Права», причем пригрозили отрезать их от денежные потоков поступающих из ЕС, что куда более серьезная мера, чем те незначительные меры, что введены персонально против граждан Белоруссии. Также на саммите обсуждалась тема введения мер против Турции за бурение на шельфе в экономической зоне их соседей по ЕС и морю.

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Михаил Ремизов, президент института национальной стратегии:

- Западные санкции в отношении Белоруссии носят сугубо символический характер, ведь Запад заинтересован в сохранении рычагов влияния, в том числе и при сохранении Лукашенко у власти. Сегодня их контакты с оппозицией становятся еще одним рычагом влияния на Лукашенко, а также предотвращением шагов по более глубокой интеграции России и Белоруссии, учитывая, что политика Запада на белорусском направлении несколько лет была успешна. Также необходимо учитывать достаточно мощное влияние инерции в белорусском обществе, и сегодня с ней будут считаться любые игроки, и внешние, и режим Лукашенко.