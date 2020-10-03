Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС»: Рубль «чихает» не потому, что болеет Трамп. Трамп поднимется, с рублем - сложнее

Эмин Агаларов, Дональд Трамп и Арас Агаларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Арас Искендерович, у нас такой заголовок сегодня вышел: «Почему болеет Трамп, а чихает рубль: Две причины ослабления российской валюты». Я подумал, что вы, может быть, единственный человек в России, который более-менее близко знаком с господином Трампом. Как вы сейчас отреагировали на сообщение о том, что он заболел коронавирусом? Нам показывают, какая там паника в Штатах...

- Я думаю, Дональд Трамп в скором будущем выздоровеет. Для него не очень хорошая ситуация, так как перед выборами он, практически, не сможет разъезжать по стране, выступать.

Наверное, это не очень хорошо.

Но, с другой стороны, Трамп всегда может любую негативную историю обращать в свою пользу. Как он из этого положения станет выходить, как будет эту негативную ситуацию использовать для себя в позитивном смысле, я пока не знаю. Но, думаю, что-то придумает.

- Вы мне сами рассказывали, что это - человек, который много раз, по крайней мере, несколько раз - падал и поднимался - в финансовом плане. Напомните ситуации, когда он совсем нищал.

- Это есть во всех его книжках. Он объявлял банкротство много раз. И много раз возвращался в бизнес. Потому что банки понимали, что лучше вернуть ему его имущество, чтобы он что-то выплачивал, чем потерять все деньги. Это описано в литературе много раз.

Я думаю, что об этом рассказывать бессмысленно. Но, на самом деле, Трамп - человек, который держит удар.

Вот это очень важно знать. Столько у него в жизни было проблем. Он все время выкручивался.

И, в конечном счете, оказался президентом Соединенных Штатов. Даже если Трамп проиграет (президентские выборы. - А.Г.), в принципе, для такого человека быть четыре года главой такого государства, как США – большая победа уже в любом случае.

- Вы же Трампа принимали в России.

- Да, в 2013 году.

- Я знаю, что еще раньше, когда Трамп был молодым бизнесменом, он к нам приезжал, его Владимир Ресин принимал.

- Трамп много раз приезжал в Россию в разном качестве. Но тогда, семь лет назад, приехал как владелец конкурса «Мисс Вселенной». Провел в Москве три дня. И мы три дня были практически вместе.

- И еще Эмин, ваш сын и знаменитый певец, делал клип, и Трамп там участвовал.

- Это в то же время произошло, в период его пребывания здесь. Эмин попросил, не может ли он сняться вместе с ним...Трамп сказал: у меня есть десять минут. Там не было никаких дублей. Все сняли с первого раза.

- Трамп гонорар тогда не попросил?

- Нет.

- А за эти четыре года, пока Трамп был президентом, вы ни разу с ним не связывались? И он о себе никак не напоминал? Я не буду вспоминать о других вещах, вы догадываетесь, о чем.

- Знаете, нет. Вы же помните, там же Демпартия начала такую истерию по поводу какого-то «вмешательства из России» - и так далее.

На самом деле, Трамп - доступный, простой человек. Мы бы и дальше поддерживали отношения в каком-то виде. Но, когда началась эта история, естественно, для него это было уже не очень удобно, видимо. И я это нормально воспринял.

- Я так понял по вашему тону, что вы, может быть, даже иногда пытались с ним связаться?

- Нет, не пытался.

- С Трампом - понятно. Трамп поднимется. А рубль будет продолжать «чихать»?

- Это, знаете, вопрос даже не столько экономический...

Макроэкономические показатели у России неплохие. Золотовалютные резервы не падают. Экспортный потенциал тоже держится на достаточно высоком уровне. Сальдо внешнеторговое - положительное.

Поэтому, рубль падает по каким-то другим причинам, мне непонятным.

- Якобы вот после известий о болезни Трампа…

- Нет, это никак не связано.

- И как тогда? Что мы на этот раз с вами про рубль скажем?

- Мы ничего не скажем. Как можно гадать даже не на кофейной гуще, это вообще - пальцем в небо.

- Прогнозы какие у вас?

- Нет у меня прогнозов в этот раз.

- Чего, просто подождем?

- Просто подождем, да.

- Ну, ощущение, оно же остается - что наша валюта все равно стабилизируется.

- Ну, на какой-то отметке, - это происходило много раз. Было 6 рублей за доллар - стало 25, потом было 30, затем стало 60. Видимо, сейчас будет 90. На какой-то отметке рубль встанет, конечно. Но на какой – это мне неизвестно, я не могу вам ничего сказать.

- Тогда пожелаем здоровья - и их Трампу, и нашему рублю?

- Наверное. Единственное, что остается делать.

- Спасибо вам огромное.

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