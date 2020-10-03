"Что с ней стало?": внешний вид 71-летней Регины Дубовицкой поразил поклонников

Артистка пришла на выставку своего коллеги Геннадия Ветрова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регина Дубовицкая на днях поразила публику своим видом. Многим показалось, что бессменная ведущая передачи "Аншлаг" резко сдала - она выглядит сильно похудевшей и бледной.

Регина Дубовицкая появилась на выставке "Ветреный вернисаж" своего коллеги Геннадия Ветрова. Знаменитость пришла поддержать артиста. Однако все внимание публики в итоге было приковано не к Ветрову, а к 71-летней ведущей юмористического шоу "Аншлаг".

"Как она изменилась", "Болеет", "Что это с ней стало?", "Похудела…", "Регина уже не та… Ну, ничего не поделаешь, годы берут свое", "Ужас, что с ней стало?", - пишут встревожанные поклонники звезды.

Дубовицкая не раз признавалась, что соблюдает особую диету. Она серьезно ограничивает себя в углеводах. "Утром - кофе без сахара и два кусочка черного зернового поджаренного хлеба. Днем - пол-литра обезжиренного кефира. И так две недели. Первые два дня, конечно, трудно, а потом втягиваешься. И в итоге за две недели пять килограммов я сбрасываю. Через полгода все повторяю, так и поддерживаю себя в форме", - делилась она секретом.

У артистки есть дочь. 54-летняя Илона Айвазян - прикладной математик, окончила энергетический институт. А 21-летняя внучка Регина Лукашина - студентка Первого МГМУ имени Сеченова. "Мне очень жаль, что внучка пошла не в меня. Ей не очень интересно то, чем я занимаюсь, зато нравится медицина", - вздыхает Дубовицкая.

Она называет себя очень строгой мамой и бабушкой. "Но муж - 83-летний физик, профессор Юрий Айвазян - ко мне такой привык. А что делать?! Он понял, что по-другому я вести себя все равно не могу. Он уникальный человек, потому что выдержать мой характер сможет далеко не любой", - цитируют звезду Дни.Ру

Регина Игоревна также призналась, что в материальном плане после выхода с самоизоляции стало труднее. "Ведь все привыкли выступать, а когда полгода не выходишь на сцену, эту очень страшно. Но у меня самой работа есть все время, я даже сюда, на выставку, приехала с монтажа передачи", - резюмировала она.