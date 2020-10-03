Владимир Путин достоин Нобелевской премии мира, считают на Украине

Рядовой опрос телезрителей на украинском телеканале «Наш» дал неожиданный результат

Рядовой опрос телезрителей на украинском телеканале «Наш» дал неожиданный результат : 76% опрошенных поддержали кандидатуру Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

Ряд экспертов из "патриотического лагеря" немедленно заговорили о позоре, и их возмущение понятно: шесть лет оголтелой антироссийской пропаганды оказывается так и не дали нужного им результата. Однако, итоги опроса только на первый взгляд кажутся странными: Владимир Путин уже около двадцати лет является одним из самых популярных, если не самым популярным, политиком на Украине, и по опросам не раз опережал действующих там президентов и политиков.

Так, даже в 2018 году, в разгар антироссийской пропаганды, Путин по опросам делил первое-второе место по популярности среди политиков, вдвое опережая тогдашнего президента Порошенко, а докрымский рейтинг поддержки Путина иногда доходил до 60%. По мнению многих украинских политологов, если бы Владимир Путин принял участие в выборах президента Украины (это невозможный в реальности сценарий, разумеется), то он выиграл бы их в первом туре.

Разумеется, в нынешней ситуации, когда за своё мнение на Украине не только обвиняют, а иногда и убивают - в уличных опросах и по телефону люди осторожничают, опасаясь репрессий за публичную поддержку лидера «страны-агрессора», как её называют в официальной киевской пропаганде. Но даже в этих условиях примерно каждый десятый опрошенный осмеливается открыто высказаться в поддержку лидера России. А как только можно высказываться безопасно и анонимно - цифры рейтингов российского лидера тут же многократно растут. Так, по данным кафедры «Прикладная социология» Финансового университета, Путин и сейчас, в 2020 году, уверенно возглавляет рейтинг наиболее популярных политиков на Украине, существенно опережая действующего президента Зеленского.

Так что украинских экспертов ждёт ещё много поводов для праведного гнева и возмущения.