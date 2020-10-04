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Локомотив - Химки 4 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Локомотив - Химки 4 октября 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 октября 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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"Локомотив" на своем поле примет "Химки".

"Локомотив" на своем поле примет "Химки".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Денис Глушаков приезжает на Черкизово. Хорошо известный фанатам "Локомотива" футболист предстанет в роли игрока "Химок". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Химки 4 октября 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Химки 4 октября 2020

Шесть матчей в чемпионатах России провели команды. 3 победы у "Локомотива", 1 - у "Химок", 2 раза матчи завершались вничью. Последняя очная игра двух клубов прошла 29 ноября 2009 года. "Локо" победил в Химках с счетом 3:1.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Химки 4 октября 2020

У "Локомотива" - больше шансов на успех.

Прогноз на матч Локомотив - Химки 4 октября 2020

"Локомотив" одержит победу.

Стартовые составы на матч Локомотив - Химки 4 октября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.

Время начала матча Локомотив - Химки 4 октября 2020

Матч Локомотив - Химки 4 октября 2020 года в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Химки 4 октября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Химки можно посмотреть 3 октября 2020 и начнется в 14:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Локомотив - Химки 4 октября 2020

Трансляция матча Локомотив - Химки 4 октября 2020 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 14:00 по московскому времени.

Спорт: ФУТБОЛ

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