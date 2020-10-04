Локомотив - Химки 4 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Локомотив" на своем поле примет "Химки".
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Денис Глушаков приезжает на Черкизово. Хорошо известный фанатам "Локомотива" футболист предстанет в роли игрока "Химок". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Химки 4 октября 2020.
Статистика личных встреч Локомотив - Химки 4 октября 2020
Шесть матчей в чемпионатах России провели команды. 3 победы у "Локомотива", 1 - у "Химок", 2 раза матчи завершались вничью. Последняя очная игра двух клубов прошла 29 ноября 2009 года. "Локо" победил в Химках с счетом 3:1.
Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Химки 4 октября 2020
У "Локомотива" - больше шансов на успех.
Прогноз на матч Локомотив - Химки 4 октября 2020
"Локомотив" одержит победу.
Стартовые составы на матч Локомотив - Химки 4 октября 2020
Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.
Время начала матча Локомотив - Химки 4 октября 2020
Матч Локомотив - Химки 4 октября 2020 года в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Локомотив - Химки 4 октября 2020
Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Химки можно посмотреть 3 октября 2020 и начнется в 14:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.
Трансляция матча Локомотив - Химки 4 октября 2020
Трансляция матча Локомотив - Химки 4 октября 2020 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 14:00 по московскому времени.