Россия помогла Германии снова стать великой. Но та отплатила неблагодарностью

3 октября 1990 года сбылась мечта двух поколений немцев: расколотая холодной войной Германия бескровно объединилась. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3 октября 1990 года сбылась мечта двух поколений немцев: расколотая холодной войной Германия бескровно объединилась.

Это произошло благодаря России, с разрешения России и за деньги России. Переговоры между бывшими союзниками по Второй мировой по «немецкому вопросу» проходили в Москве. Горбачёв раздувался от собственной важности — ну-ка ты, западные партнёры приехали, руки жмут — и соглашался вывести советские войска из ГДР под устные гарантии Запада не продвигать НАТО на восток.

Известна фраза тогдашнего немецкого канцлера Гельмута Коля:

— Что значат четыре миллиарда? (такую сумму в пересчёте на современные евро «друг Гельмут» заплатил Москве за передислокацию частей Советской армии на родину). Если бы Горбачёв сказал нам: «Дайте за ГДР сто миллиардов» — мы бы согласились.

Да, с опьяневшими от близкого куша немцами можно было сделать всё, что угодно. Можно было потребовать от них принять новую конституцию — чтобы там был прописан нейтральный и внеблоковый статус нового государства. В реальности при объединении на пять земель экс-ГДР просто распространили действие Конституции ФРГ образца 1949 года.

Можно было потребовать паритета: мы выводим танки из ГДР, а НАТО — из ФРГ. Американцы бы согласились: в Белом доме тогда сидел Джордж Буш-старший — хоть и противник, но достойный, мечтавший о новой мире, где американцы и освобождённые от «красной чумы» русские будут равноправными партнёрами.

С тогдашними настроениями никто бы не посмел возразить, все народы мира ликовали: холодная война закончилась, а её реликты — Берлинская стена, Варшавский договор, НАТО — стало быть, не нужны.

Ладно, более реалистичный вариант. Можно было заключить пакетную сделку: Германия остаётся в НАТО, но вы, господа американцы, должны надавить на своего приоритетного партнёра, Японию, чтобы та официально признала наш суверенитет над всеми Курильскими островами. Что? Это похоронит рейтинги японского правительства? Ну, простите, упавшая Берлинская стены точно так же похоронила правительство ГДР, и ничего.

Вариантов было много. Но мы — вернее, ошалевшие горбачёвцы — выбрали наихудший. Сдали всё, что только можно.

Нет, какие-то дивиденды мы получили. Например, долгое время Германию называли «адвокатом России в Европе». Ну, господина Пашаева тоже называли «адвокатом Михаила Ефремова» — результаты известны. Санкции — по-прежнему действуют, объединение России с Крымом — не признано (ведь, ах, объединение Германии — это же, как говорится, другое).

Да, строится (или всё-таки не строится?) совместный российско-германский газопровод «Северный поток-2». Но, помилуйте, он нужен им чуть ли не больше, чем нам: немцы планируют массово закрывать свои АЭС, а просадку по энергогенерирующим мощностям надо чем-то срочно компенсировать. Неудивительно, что Берлин продолжает поддерживать «СП-2» вопреки давлению США...

Так что же теперь — ругать за 1990 год «неблагодарных немцев», «тупых перестроечников» и «коварных англосаксов»?

Нет, конечно. Тот октябрь мы уже не переиграем. Но выучим урок на будущее. Что помогая другим странам (как в случае объединения Германии) надо извлекать максимум выгод прежде всего для себя. Любыми законными средствами.

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