Спортсмены сборной России по серфингу получили ожоги роговицы глаз на Камчатке

Майи Рудик. Фото: Личный архив героя публикации

Камчатские берега — одно из немногих мест в нашей стране, где серферы могут оттачивать мастерство. Сейчас (с 2016 года - ред.) серфинг - олимпийский вид спорта. И, помимо любителей, на Камчатку в этом сезоне прилетели тренироваться и профессиональные спортсмены российской сборной.

- Я прилетела сюда 22 сентября, - рассказала «КП» член сборной Майи Рудик. - Поселилась в серфлагере на Халатырском пляже. В воду впервые вошла 23 сентября. Причем ребята говорили, что у многих какие-то проблемы с глазами после океана. Но почему-то многие были уверены, что дело в палящем солнце. Я много тренировалась на Бали, и знаю как себя вести в таких условиях, когда палящее солнце. Поэтому пошла на серф еще затемно, рано-рано утром. Но уже минут через 20 почувствовала, что глаза сильно режет, и даже появилась какая-то пелена. Уже тогда стало понятно, что дело точно не в солнце. А после на суше даже двоилось в глазах.

- Ты сразу обратилась в больницу?

- Нет. Честно говоря, тогда еще никто не осознавал, что ситуация такая серьезная. Подумали, что может водоросль какая-то ядовитая, или медузы. И не хотелось ехать в больницу еще и из-за всей этой ситуации с коронавирусом.

К вечеру Мая почувствовала себя лучше и на следующий день снова пошла с доской в океан.

- И я продолжила тренироваться, хотя симптомы повторялись. Более того, у некоторых их наших серферов поднялась температура, была рвота. Но мы решили, что это вирус, кишечная палочка какая-то. Но после общения с другим лагерем, который совсем на другом берегу Халатырского пляжа мы поняли, что дело все-таки в воде, потому что у них точно такие же симптомы.

Фото: Личный архив героя публикации

Серферы, собственно, и забили тревогу первыми. Они написали пост в соцсети, в котором обратились ко всем официальным ведомствам.

- Администрация края отреагировала очень быстро. Уже на следующий день приехали специалисты, взяли пробы воды. Это было 28 числа. 29 сентября все стало еще хуже, начался шторм, и на берег выбросило огромное количество мертвых морских обитателей. И даже морского котика. Такого раньше тут никогда не было. У воды невозможно стало находиться, щипало в глазах, першило в горле. А океан изменил цвет, морская пена стала какого-то ядовито-желтого цвета. 30 сентября уже опубликовали первые данные проб воды — в ней нашли повышенное содержание нефтепродуктов и фенола. Мы все переехали с пляжа в город, потому что стало понятно: на берегу небезопасно. И мы с Димой пошли к офтальмологу.

Как рассказывают в минприроды региона, содержание нефтепродуктов в воде превысило норму в четыре раза, а фенола - в два с половиной раза. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Тогда-то и обнаружился химический ожог роговицы.

- Зрение сильно упало. Слава богу, врачи сказали, что это обратимо. Но посоветовали как можно скорее пройти полное обследование, потому что скорее всего пострадали и другие органы. У меня во рту горечь до сих пор. Я сейчас пытаюсь срочно улететь в Москву и лечиться.

- Ты будешь обращаться в правоохранительные органы с заявлениями?

- Конечно, считаю это своим долгом. Потому что не только я пострадала, но и другие люди. А что уж говорить о морских обитателях. Прокуратура обязана разобраться, что случилось.

В воде обнаружены ядовитые вещества. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

В федерации серфинга в курсе ситуации и будут оказывать спортсменам содействие в решение медицинских и юридических вопросов, если это потребуется.