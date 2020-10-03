"Надо было дожимать". Расстроенный игрок "Зенита" эмоционально высказался после ничьи со "Спартаком"

Александр Ерохин забил "Спартаку", но гол радости не принес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин забил гол в ворота "Спартака" в середине второго тайма встречи 10 тура чемпионата России. Однако же его мяч не стал победным - в конце поединка москвичи смогли отыграться после точного удара аргентинского форварда Понсе. После окончания поединка Ерохин довольно сдержанно принял поздравления с юбилеем - мяч "Спартаку" стал для него 20-м в "Зените":

- Не до этого было. Хотелось победить. Расстроились, что не удалось додержать и забить еще.

Оценивая исход поединка, Ерохин не стал скрывать разочарования - ведь "Зенит" выигрывал 1:0 и пропустив одну атаку в конце матча, не смог взять три очка в принципиально важной игре. И теперь, как отмечает футболист, нужно делать выводы:

- Исходя из того, как складывалась игра — конечно. Вели 1:0, наверное, после забитого мяча нужно было увеличивать преимущество, дожимать. Но, к сожалению, низко сели и получили несколько моментов в свои ворота, пропустили гол. Важно из этой ничьи сделать правильные выводы и двигаться дальше, - отмечает Ерохин в интервью пресс-службе "Зенита".

После забитого гола, отмечает Александр Ерохин, не было даже и мыслей о том, чтобы уйти в глухую оборону. Просто потом сами не забили, поэтому в ничье виноваты сами, отмечает футболист:

- Нет, такой задачи не было. Думаю, хотели укрепить преимущество. Некоторые полу-моменты, неплохие выходы из обороны были, но не воспользовались своими шансами. Поэтому и пропустили.

В целом, футболист "Зенита" позитивно отреагировал на тот факт, что у его клуба была поддержка в выездной игре. Ведь теперь можно "пробивать выезда" болельщикам. Ерохин обратился к болельщикам:

- Очень приятно, что так поддерживали. Действительно, это чувствуется, когда ты играешь в гостях. Но при такой поддержке чувствуешь себя как дома. Огромное спасибо — во многом благодаря им сегодня терпели, играли, боролись.