Ольга Остроумова: «Гафт очень помогал своему внебрачному сыну»

Недавно в телепередаче «Привет, Андрей» народная артистка РФ Ольга Остроумова неожиданно обмолвилась, что на наследство ее мужа Валентина Гафта может претендовать его внебрачный сын, живущий в Бразилии. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Недавно в телепередаче «Привет, Андрей» народная артистка РФ Ольга Остроумова неожиданно обмолвилась, что на наследство ее мужа Валентина Гафта может претендовать его внебрачный сын, живущий в Бразилии. Вот так новость! Валентин Иосифович, хоть и болеет, но, слава Богу, жив. О каком наследстве может быть речь?

- Я знала про Валиного сына. Я мужу говорила: отошли ему деньги, пусть приедет с тобой познакомиться. Но зачем выносить эту семейную историю на всеобщее обозрение? Я этого не понимаю, - разоткровенничалась Остроумова на телевидении. - Я боюсь быть резкой сейчас. Но думаю, когда женщина решает родить ребенка для себя, а Гафт был против этого, то зачем, когда сыну уже 40 лет, возвращаться и говорить: «Вот твой папа». Я этого не понимаю.

- Оля, ну это же нечаянная радость. Валентин Иосифович потерял дочь (в 2002 году покончила собой единственная дочь Гафта - Ольга, ей было 29 лет - Ред.). И вдруг откуда ни возьмись взялся сын, который ни на что не претендует, - вступилась актриса Елена Санаева, которая тоже принимала участие в программе.

- Претендует. То есть не то, чтобы претендует… Но Валя ведь им очень хорошо помогал, - ответила Остроумова. - И дай Бог. Я никогда не была против…

- Оля, ты святая. Не забывай об этом, - как бы сгладила углы Санаева.

И тема иссякла. Но по раздраженным интонациям Остроумовой было понятно, что делить своего знаменитого мужа она ни с кем не собирается. Конечно, о наследстве говорить преждевременно. 85-летний Валентин Иосифович хоть и перенес в прошлом году инсульт, не может говорить, ходить и себя обслуживать, но умирать пока не собирается.

А между тем, в далекой и солнечной Бразилии живет его внебрачный сын Вадим Никитин. Ему сейчас 49-лет. Не трудно подсчитать, что он родился в начале 70-ых. Тогда у Гафта случился мимолётный роман с художницей Еленой Никитиной. У 31-летней Елены были яркие, лучистые глаза. А Гафт, тогда ему было лет 35, уже был известным актером. Да еще какой красавец! Его отношения с художницей развивались стремительно, но, когда Елена забеременела, Гафт пропал из ее жизни. Потом Елена Никитина расскажет, что была по-настоящему влюблена и его уход восприняла как трагедию.

Встретились они случайно несколько лет спустя. Она сообщила, что родила от Гафта сына, которого назвала Вадимом. На дворе - 1974-ый год. А вскоре Елена улетела к своей сестре в Бразилию вместе мамой и четырехлетним сыном. Шли годы…

Когда Вадим вырос, он захотел познакомиться с отцом. Тем более, что тоже выбрал профессию актера - работает в бразильском театре. Но Валентин Иосифович долгое время был не готов к этой встрече. Однажды Вадим все-таки предпринимал попытку встретиться с отцом. Прилетел в Москву. Но здесь с ним приключилась неприятная история: вроде бы его избил таксист, сломал челюсть, Вадим оказался в больнице. Молодой человек позвонил отцу, Гафт дал денег на лечение, поговорили по телефону, и только-то.

Их настоящая встреча случилась шесть лет назад на записи телепередачи «Сегодня вечером», на которую Вадим прилетел уже вместе с мамой. В телестудии Гафт говорил: «Знаете, мой сын оказался замечательным парнем. Я счастлив, что наша встреча состоялась». Казалось отношения наладились навсегда. Вадим рассказал, что у него тоже есть сын Валентин, названный в честь деда. Внуку Гафта сейчас 17-лет. Шел разговор о том, что Валентин Иосифович непременно полетит в Бразилию знакомиться с внуком. Но так и не полетел.

И вот теперь Ольга Остроумова дала понять, что тема внебрачного сына Гафта ее сильно раздражает. Теоретически Вадим Никитин когда-то смог бы претендовать на наследство своего знаменитого отца. И это, похоже, Остроумову беспокоит. Ольга Михайловна - женщина с жёстким характером.

- Оля - очень материальный человек, - сказал нам друг Валентина Гафта, который попросил на него не ссылаться. - Олю волнуют деньги. Внебрачный сын - это потенциальный наследник. Ведь Гафт фактически его признал перед всей страной, когда пришел на телевидение. Сын наравне с Олей является наследником первой очереди. Но, думаю, что для ее беспокойства особых причин нет. У Вали нет никакого имущества. Насколько я знаю, Оля перевела все на себя.

Возможно, сын когда-нибудь сможет получать авторские с переиздания книжек Гафта. Но в денежном эквиваленте это… слезы.